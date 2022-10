Paritaria salarial: las exigencias que UPCN llevará al encuentro con Provincia

Política Los gremios fueron convocados para reanudar las negociaciones salariales

La Secretaría de Trabajo convocó a los gremios estatales ATE y UPCN a una audiencia para reanudar las negociaciones salariales; el encuentro está previsto para este miércoles 26, a las 11, en la sede de la cartera laboral, en calle Buenos Aires de la capital provincial.cuáles serán las exigencias que llevará el sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos a la mesa paritaria. “Debe haberporque ya se liquidarán los sueldos sin contemplar la inflación de ese mes, y; también queremos hablar dey, para después, en el resto de los meses, la inflación que se registre hasta llegar a la próxima paritaria”.“La inflación acumulada es del 66% y, a septiembre, los aumentos salariales, del 69.4%; pero transitamos octubre, donde la inflación también se notó y a eso no lo veremos reflejado en los salarios que se cobren a principio de noviembre”, explicó Domínguez al fundamentar el pedido de un aumento retroactivo.De acuerdo a lo que indicó la secretaria gremial de UPCN, en un encuentro de delegados acordarán las pautas que llevarán a la reunión paritaria del miércoles con representantes del Ejecutivo entrerriano. “porque el gobierno tendrá que hacer mayores esfuerzos dado que este año, lamentablemente, la situación económica de los trabajadores ha sido muy difícil y pese a que logramos un acuerdo que pensamos nos traería alivio, no fue así y estamos en una situación crítica”, insistió.. “Hay que tener en perspectiva los ingresos mínimos que necesita una familia para cubrir la canasta básica, porque ya hablamos de 128 mil pesos”, remarcó.En la oportunidad, la sindicalista también se mostró interesada en llevar a la mesa paritaria “las, un punto para iniciar las reuniones técnicas y poder tener ese instructivo antes de fin de año”.El 27 de octubre se cumple un año de la sanción de la Ley de Enfermería, pero la norma todavía no fue reglamentada. En ese sentido, desde UPCN elevaron una nota dirigida a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, para solicitarle que “habilite un ámbito de negociación para avanzar en la reglamentación de los artículos 11º, 61º y 63º de la Ley de Enfermería”.“Estamos a la espera de que el ministerio de Salud convoque a los sindicatos porque no podemos permanecer ajenos al tema salarial dado que, por estas idas y vueltas, los enfermeros no pueden sentir los beneficios que implicó esa nueva ley de carrera”, fundamentó.