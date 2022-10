Anses: habrá atención preferencial para inscribir a bono de adultos sin ingresos

El Gobierno nacional confirmó que el Refuerzo Alimentario para los sectores vulnerables de la población se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos cada una en noviembre y diciembre próximos. La inscripción para el bono será a partir del próximo lunes y podrá realizarse de forma personal -sin turno previo- en todas las oficinas del organismo previsional, y también de forma online a través de la web del organismo: www.anses.gob.ar el titular de la UDAI de Paraná, sobre avenida Ramírez, Gustavo Guzmán.Guzmán confirmó que se espera mucha concurrencia de manera presencial para las inscripciones, por lo que las oficinas de Anses atenderán, además de los trámites habituales, en una fila preferencial a los interesados en anotarse en el beneficio. Solo deben acercarse con el DNI en mano.“Habrá una fila preferencial y los empleados de Anses están altamente calificados, además, el tramite no tiene complejidad porque simplemente es incluir en nuestra base de datos”, indicó el funcionario al confirmar que será “un trámite muy sencillo”.“Pedimos a los ciudadanos que concurran lo más pronto posible a inscribirse, porque de eso también dependerá el pago del beneficio, que está previsto para mediados de noviembre por terminación de número de DNI”, recomendó Guzmán.- Tener entre 18 y 64 años.- No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo- No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).- No contar con Obra Social o Prepaga.Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.