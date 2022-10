“Revolución Federal no fue parte del atentado a Vicepresidenta”, confirmó Medina

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo, por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, entre ellos a su líder, Jonathan Ezequiel Morel, por amenazas a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.En tanto, los otros dos apresados son Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, el primero fue detenido en Villa Ballester y el segundo, en la localidad Bonaerense de Moreno.que “mi cliente fue detenido en el marco de una investigación penal por supuestas amenazas e incitación al odio y esta medida se dio por la citación a indagatoria. La causa está en esa etapa y se lo detiene para mantener resguardado la finalizada del proceso”.Sobre la estadía de Morel en Paraná, el letrado confirmó que estaba “en la casa de unos amigos y había arribado a la ciudad el miércoles. Yo había hablado con él hace una semana y no sabía que estaba de viaje”. Seguidamente, agregó que la detención se dio “en la propiedad de una amiga de él”.“No estaba en el aeropuerto, fue trasladado ahí por la policía aeroportuaria. Luego lo llevaron a una celda en Aeroparque y mañana declarará”, señaló. “Creemos que la medida fue desmedida, ya que él nunca presentó un riesgo para la justicia”, apuntó.Al ser consultado sobre la relación de su defendido con las personas involucradas en el atentando a la vicepresidenta, el abogado indicó que “no tiene ninguna relación con Sabag Montiel. No van a encontrar mensajes porque nunca hubo contacto. No hay pruebas que lo puedan incriminar”.Además, señaló que junto a Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra “son activistas, algunos pertenecen a Revolución Federal y otros no. Son conocidos, solamente ese es el vínculo. El partido no participó en el atentado”.Punto aparte, el letrado indicó que “mi defendido no me comentó nada de lo que hacía en Paraná. No creo que sean verdad las versiones que indican que venía a la conferencia de Macri. Estoy en un 80% casi seguro que no tiene la postura de apoyar al ex presidente”.Al finalizar, señaló que el joven “está detenido e imputado. Mañana debería declarar y después se determinará su libertad o no”.