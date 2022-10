“Macri hundió al país en un abismo y este gobierno lucha para sacarlo adelante"

“Las declaraciones del ex presidente son de una irresponsabilidad inusitada. Fue Macri el que hundió a la Argentina en un abismo y este gobierno lucha para sacarlo adelante”, expresó la diputada nacional Carolina Gaillard.La legisladora del Frente de Todos respondió las críticas del ex presidente Mauricio Macri quien desde Paraná sostuvo que el gobierno está a la deriva. “Cuando gobernó Cambiemos, que hoy se hace llamar Juntos, la Argentina se sumergió en una ciénaga de pobreza, inflación y pérdida del empleo que aún hoy estamos sufriendo”.La diputada nacional por Entre Ríos explicó que “durante el gobierno de Macri y Frigerio los argentinos vieron su salario en dólares reducirse drásticamente, se perdió calidad de vidad y crearon las condiciones para impedir el desarrollo del país con una deuda fenomenal que hoy estrangula cualquier intento de crecimiento”.“Lo que no dicen estos señores es que su plan es tirar por la borda del barco a dos terceras partes de la población argentina. Sueñan con un país de rodillas ante las empresas internacionales, en el que explotar el trabajo de los argentinos le cueste apenas centavos a esas grandes corporaciones. No son improvisados, son meros administradores de un modelo que quiere a la Argentina pobre e indefensa, y a su población hambrienta, desguarnecida. Más que el cambio, son el fracaso”, concluyó.