Macri: “Rogelio está armando un equipo que va a marcar un salto de calidad”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, visitó este jueves la capital entrerriana para reunirse con militantes, comerciantes y emprendedores y recorrer la peatonal San Martín, junto al diputado nacional Rogelio Frigerio y el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.Por la tarde, brindaron una conferencia de prensa en el Hotel Mayorazgo, en la cual estuvo presenteMacri, que abrió la conferencia, afirmó que “se viene un cambio profundo en la Argentina, tenemos una claridad que abarca a la mayoría de los argentinos y en ese camino pienso que en Entre Ríos vamos a poder ofrecer una propuesta muy superadora, después de mucho tiempo de haber caído en manos de una forma oscura de hacer política”.En este sentido, y haciendo referencia a la candidatura a Gobernador de Rogelio Frigerio, el ex presidente aseveró que “Rogelio y el equipo que está armando va a marcar un salto de calidad muy importante, Entre Ríos tiene que ser protagonista de la Argentina que viene, tiene que sacar a relucir toda su potencialidad”.“De la mano de Rogelio, devolviéndole el poder a la gente, sacando impuestos y reduciendo el costo de la política que a aplastado el desarrollo de la provincia, nos abre un gran futuro. El grupo que se está armando es muy bueno y soy muy optimista. Tuve una buena recepción en las calles y la gente me transmitió que volvamos”, expresó.Tras ello, Macri indicó que “hay que pedirles a los jóvenes, que se están yendo del país, que nos den una oportunidad más. Se viene un cambio profundo y ese cambio es para ellos, para todos los jóvenes, para construir la Argentina que soñamos”.Consultado sobre la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Macri mencionó que “no está bueno querer cambiar las reglas en medio de un partido. El problema que tenemos es ver cómo vamos a generar el trabajo a todos los argentinos para que ninguno piense que tiene un mejor futuro yéndose del país, pero para generar trabajo tenemos que generar inversiones, y para que haya inversión tiene que haber confianza y la vamos a adquirir si realmente nos comprometemos, después de tantas décadas de buscar un atajo, a apostar a la cultura del trabajo, y a ser previsibles y confiables. Y todo arranca con no querer alterar las reglas de juego todo el tiempo como hace este gobierno que nos ha destruido el nivel de vida en estos dos últimos años y medio”. Y acotó: “creo que no deberían intentarlo, igual nosotros estamos comprometidos con la sana competencia”.El expresidente también fue consultado sobre la causa en la cual se investiga el atentado contra Cristina Fernández y dio cuenta que no sigue “el día a día. Esperamos que la justicia explique y actúe para que estemos todos tranquilos. La agenda de problemas diarios en Argentina es tan grande que creo que todos los argentinos están focalizados en cómo sobrevivir a un 100 por cien de inflación, al avance del narcotráfico o los tantos conflictos que tenemos diariamente”.Respecto a si será candidato el año próximo, Macri afirmó: “No estoy especulando, estoy parado en el lugar donde estoy, convencido de que mi tarea es reforzar el para qué vamos a volver al poder, reforzar las ideas y los valores, más allá de los roles personales porque hoy los argentinos están delante de la mayoría de la dirigencia; los argentinos quieren más cambios y más libertad, entonces hay que estar a la altura de las circunstancias y por eso hace falta seguir profundizando Juntos por el Cambio”.“En el 83 teníamos menos del 6 por ciento de pobreza y hoy vamos rumbo al 50, por eso tenemos que cambiar. Lo bueno es que hoy siento que la mayoría estamos convencidos que tenemos que abrazarnos al cambio sin miedo, con convicción y el convencimiento absoluto que somos capaces de ser parte del mundo, encontrar nuestro rol, exportar nuestro trabajo y poder vivir felices en nuestra Argentina”, manifestó.Por su parte, el diputado nacional Rogelio Frigerio expresó que “somos plenamente conscientes del difícil momento que está viviendo el país y nuestra provincia”.“Uno de cada dos jóvenes en Entre Ríos es pobre, uno de cada dos jóvenes no termina el secundario y esos son datos abrumadores. ¿Qué cosa más importante tiene la política que hacer, que trabajar para salir de esa situación social tan difícil?”, se preguntó y acotó: “no hay nada más importante”.Asimismo, Frigerio puntualizó que desde Juntos por el Cambio “tenemos una enorme responsabilidad y encendimos una pequeña llama de esperanza con el triunfo del año pasado y tenemos que sostener esa esperanza, trabajando en una propuesta superadora de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. En nuestro caso son 20 largos años de un mismo partido gobernando la provincia sin resultados concretos y claros para los problemas que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo. Con sentido común, respeto a la Constitución y decencia podemos hacer un gobierno revolucionario en el país y en la provincia y la gente en eso nos acompaña”.