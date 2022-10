Confirman que fue detenido en Paraná Jonathan Morel, líder de Revolución Federal

Lugar de detención

Detención y estudios

Allanamientos

Conversaciones

Guillotina

Gastón Guerra: escrache, amenazas y lágrimas

Reuniones

Qué es Revolución Federal

Apología del delito

Pagos a Morel

Vínculo

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo, por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, entre ellos a su líder, Jonathan Ezequiel Morel, por amenazas a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.En tanto, otros dos apresados son Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, el primero fue detenido en Villa Ballester y el segundo, en la localidad Bonaerense de Moreno. También se entregó y quedó detenida Sabrina Basile.Al respecto, en un primer momento, hubo diferentes versiones sobre el lugar de detención del líder de Revolución Federal. En primera instancia. Lo dicho se basaba en que Morel, habría viajado en la noche de este miércoles, en ómnibus hacia la capital entrerriana.Sin embargo y tal como lo había adelantado, Elonce, como la versión que tenía mayor asidero, era queDicha versión fue confirmada esta tarde porde Paraná. Posteriormente, según se indicó a, ubicado en avenida Newbery, cerca del aeropuerto de Paraná.En el centro asistencial,, donde se investiga el atentado con arma a la vicepresidenta en inmediaciones a su domicilio el primero de septiembre pasado y por el que hay detenidas cuatro personas de la denominada "banda de los copitos" por vender copos de azúcar en la vía pública.Pero finalmente, la jueza, que investiga a Revolución Federal por amenazas.En las últimas semanas, la vicepresidenta fue considerada querellante en la causa lo que le permitía acceder al expediente, pero también proponer medidas de investigación en paralela a la del juez y el fiscal Gerardo Pollicita.La investigación que se inició por denuncia de la, pero también audios intercambiados en una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada con el título "¿Hay que pudrirla?".Al igual que en el expediente del atentado que tiene Capuchetti,, que nunca fueron descubiertos ni aún alcanzados por la investigación.Por eso, la causa por el atentado avanza en ese sentido, con cuatro detenidos que están a las puertas de ir a juicio, peroEn el operativo hubo hasta el momento 11 allanamientos a domicilios vinculados a los detenidos, sus familiares y el taller de carpintería de Morel. También se requisaron las sedes de los fideicomisos "Espacio Añelo"y "Santa Clara del Sur", dos emprendimientos inmobiliarios de la firma Caputo Hermanos, a los que Morel facturó millones de pesos por trabajos de carpintería. Ambos desarrollan obras en la ciudad de Añelo, cerca de Vaca Muerta, en Neuquén.La denuncia de la AFI se basa en varias horas de conversaciones grabadas de los miembros de Revolución Federal en redes sociales, más precisamente en Twitter Space, una plataforma que permite a todos los usuarios unirse a foros para escuchar charlas de expositores.En una de esas charlas, realizada el 26 de octubre pasado, Morel -según la agencia de espías- incitaría a matar a Cristina Kirchner."Una de las cosas que dice este señor Morel es justamente lo que termina sucediendo. Dijo 'no lo hago yo porque me conocen los de La Cámpora, sino me iría a cantar seis o siete días la marcha peronista y después la ejecuto'. Se trata de miradas profundamente antidemocráticas, que hacen apología del uso de la violencia y la criminalidad", sostuvo el interventor de la AFI, a radio El Destape.Ahora esa denuncia deriva en las detenciones de estos tres integrantes del grupo. Es más: no se descarta que pueda haber más apresados en las próximas horas según trascendió desde Tribunales.Las acusaciones contra Revolución Federal como presuntos instigadores del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner -por la que están detenidos Fernando Sabag Montiel, que gatilló el arma, y Brenda Uliarte, presunta motivadora del ataque, hicieron que Morel, su líder, saliera a despegarse del asunto en diferentes entrevistas.Allí, calificó como "una completa locura" las denuncias en su contra, pero advirtió que desde la dirigencia política "no entienden" que en su caso puede estar "muy enojado".Morel, que tiene una carpintería en la que hizo una guillotina que llevó a las marchas contra el Gobierno, calificó al intento de magnicidio como una locura. "Me parece una completa locura. Que una persona en vez de estar trabajando, estudiando y pensando en el futuro esté planeando un atentado contra un político me parece una locura. Llegamos a un nivel extremo"."Los políticos en este país me robaron todo tipo de esperanza, pero ahora no voy a dejar que me roben el futuro. Ni en pedo me haría algo en contra de no sé quién. No voy a pasar mi futuro en 'cana', no voy a cometer una locura, no soy boludo", argumentó el joven e 23 años.Otro de los detenidos es Gastón Guerra, uno de los detenidos el día de la asunción de Sergio Massa por golpear la camioneta del ministro de Economía y amenazar a periodistas que cubrían en acto afuera de Balcarce 50.Ese día, Guerra empujó y hostigó al cronista de C5N, Lautaro Maislin, quien fue defendido por su colega Daniel Malnatti, de TN y El 13, quien intercedió para que lo dejara de agredir y luego lo entrevistó. "Cuando vivís con la soga al cuello no sabés qué hacer", intentó justificarse Guerra, que acto seguido se largó a llorar frente a cámara."Abollarle el auto es lo menos que podemos hacerles", dijo. Por esa agresión, Massa denunció a Guerra, quien tiene como su abogada a Gladys Egui, que es abogada de otro de los líderes de Revolución Federal detenidos, Leonardo Sosa, que tiene una causa por "resistencia a la autoridad", cuando fue detenido en la esquina de Juncal y Uruguay, por enfrentarse de forma violenta con militantes kirchneristas el día que fue a celebrar el alegato del fiscal Diego Luciani en la esquina de la casa de Cristina Kirchner.Revolución Federal organizó una marcha de antorchas en Plaza de Mayo el 18 de agosto pasado. En la convocatoria estuvo presente Uliarte, novia de Sabag Montiel y presunta instigadora del intento de asesinar a Cristina Kirchner.Leonardo Sosa, Gastón Guerra y la abogada Gladys Egui compartieron una charla política en la casa de Ximena de Tezanos Pinto, junto a otras personas, pocos días antes del atentado contra la Vicepresidenta, según confirmó la vecina que vive en el piso de arriba de Cristina.Guerra aprovechó esa ocasión para sacarse una selfie, en el balcón de su casa, que posteó en su Instagram, junto con el hashtag "#VanACorrer" y el mensaje: "Y si no la llevan presa, qué kilombo se va a armar. Ah no, así no era. Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la nación Argentina".Revolución Federal es una agrupación que se hizo famosa en redes por grabar escraches contra políticos, oficialistas y opositores, y postear los videos en redes sociales. También tiraron polenta en la puerta del ministerio de Economía y se convirtieron en poco tiempo en un punto de referencia para los detractores más radicalizados del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.La agrupación también hizo una protesta en la puerta de América TV tras la renuncia de Viviana Canosa a su programa en el prime time. La conductora dejó el ciclo luego de denunciar que había sido censurada por las autoridades de la emisora que no le dejaron poner al aire imágenes de un escrache a Sergio Massa. Revolución Federal también publicó amenazas a diferentes medios en sus redes."Al kirchnerismo lo sostienen ustedes", decían afiches que pegaron en diferentes localidades y luego prendieron fuego con una antorcha. "USTEDES eligieron de que lado ponerse. #VanACorrer", fue el desafiante mensaje al periodismo.El Gobierno apuntó al grupo como una usina de discurso de odio. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada el martes pasado como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio.La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a la agencia Télam fuentes judiciales.En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos", según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.Ubeira había reclamado que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro Caputo "no son una casualidad".Anoche, en la previa de las detenciones de miembros de Revolución Federal, la firma de los Caputo se presentó ante la Justicia para negar cualquier tipo de vínculo con la agrupación.Flavio Caputo, que es hermano de "Toto" y primo de "Nicki", presentó el ante el juzgado de De Giorgi, representado por su abogado Matías Cuneo Libarona. Allí se pone a disposición de la Justicia para acompañar "toda la información y documentación que se estime pertinente para echar por tierra todas las insinuaciones que desde distintos medios de difusión masiva -e incluso algunos funcionarios públicos- pretenden instalar en la opinión pública de mala fe y con fines desconocidos".