Diputado entrerriano propuso que todos los jueces paguen Ganancias en 2023

El oficialismo logró avanzar este jueves con un dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2023. El proyecto se votará en el recinto el martes que viene. El Frente de Todos aceptó varias modificaciones reclamadas por la oposición, como un aumento a los subsidios del transporte de pasajero del interior y una “cláusula gatillo” que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso una ampliación del plan de gastos y recursos si la inflación supera la proyección y el Estado termina recaudando más de lo previsto.También se incluyó, a pedido del oficialismo, un artículo para que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.La oposición no acompañó y aseguró que analizará los últimos artículos incorporados. No obstante, reconocieron la voluntad del oficialismo de incluir varias de sus propuestas

impuesto a las Ganancias. El costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces es de $ 237.850 millones para 2023. A esta altura, eso es un PRIVILEGIO inaceptable en la sociedad argentina. Todos tenemos que ser IGUALES ante la Ley — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) October 20, 2022

En el marco del debate del Presupuesto 2023 en comisión, el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto propuso que el proyecto incluya un nuevo artículo a través del cual todos los jueces paguen Ganancias.El legislador entrerriano argumentó que no se trata de una cuestión de "independencia del Poder Judicial", sino de "justicia" para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley en cuanto al tributo."Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable", enfatizó el diputado del Frente de Todos.Según detallaron, el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces es de $237.850 millones para 2023. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, coincidió el diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande.Casaretto también explicó que si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan Ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió.La propuesta cosechó el respaldo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical y ahora se discutirá su inclusión durante la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller.“Apoyamos absolutamente la propuesta que hizo el diputado Casaretto, creo que habría que instrumentarlo con todos los resguardos para que se pueda hacer, ya hubo muchos intentos y después se retrocede”, afirmó Lisandro Nieri, de la UCR.En la misma línea, el radical Ricardo Buryaile agregó que no debe incluir únicamente a los jueces, sino a todos los funcionarios del Poder Judicial. Ante la consulta de Infobae, desde el PRO confirmaron que están de acuerdo con el planteo.El artículo finalmente fue incluido en el dictamen de mayoría que salió únicamente con los votos del oficialismo y sus aliados.“En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirá dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento”, dice el artículo incluído en el dictamen. Fuente: (NA-Infobae)