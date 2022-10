Revolución Federal: buscan a Sabrina Basile, hija del ex DT de la Selección

Escraches

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo esta mañana a tres integrantes del grupo Revolución Federal en el marco de una causa judicial instruída por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Hay una cuarta orden de detención que aún no se concretó. La mujer buscada es Sabrina Basile, miembro del grupo, e hija de Alfio Basile, ex DT de Boca y la Selección nacional.Sabrina Basile había sido parte de varias movilizaciones en contra del Gobierno. Incluso, la grabaron “escrachando” al dirigente Juan Grabois en la puerta del Congreso y en Casa de Gobierno.Además, estuvo en el cacerolazo que se había hecho en la residencia de Olivos el fin de semana en que renunció el ex ministro de Economía Martín Guzman y se anunciaba la asunción de Silvina Batakis. Ese domingo a la noche, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la portavoz Gabriela Cerruti decidieron suspender el diálogo con la prensa por la presencia de esos “caceroleros”.La hija del entrenador había denunciado el año pasado que su madre, no se había contagiado de Covid y atribuyó su muerte a que se había cerrado la importación de la droga que usaba.Según trascendió, en diálogos de Revolución Federal registrados el twitter-space del 23 de agosto, el día que Cristina Kirchner habló desde el Senado después del final del alegato del fiscal Diego Luciani en la causa de la obra pública, Sabrina Basile dijo que “hay que hacerles frente porque a esta gente son como neo-montoneros (...), por eso estamos convocando para salir a la calle y que pase lo que pase”.En ese diálogo, otra persona afirma: “otro hombre insta a los vecinos a hervir agua para arrojar desde balcones y terrazas, porque si quieren caos, hay que darles caos”. Y Morel afirma: “Hay que matarlos, ma-tar-los”. Un usuario denominado @saveclocktower le cuestiona que “no hay que matarlos porque estos tipos lo que quieren ahora es otro Kosteki Santillán, que terminaron teniendo el nombre de una estación de subte”. Y Gastón Guerra, otro de los jóvenes que hoy terminó arrestado, aporta: “Si no quieren eso, no mates dos, matá 100″.La causa que apunta a Revolución Federal investiga si esta agrupación que se creó durante este año si públicamente “se incitó a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación” como una forma de intimidación pública, y se hizo apología del delito, indicaron fuentes del caso aEl juez Martínez De Giorgi ordenó este jueves once allanamientos en distintos domicilios y empresas. Entre ellas figura la firma Caputo Hermanos y las sedes de los fideicomisos que se usaron para que esa empresa le entregara fondos de Jonhatan Morel y otros allegados. La empresa aseguró que se trató de trabajos de carpintería, pero esa es una de las cuestiones que están intentado esclarecer el juez y el fiscal Gerardo Pollicita.La vicepresidenta Cristina Kirchner fue aceptada esta semana en la causa como querellante en esta investigación. Busca que se investigue el financiamiento de esta agrupación. La causa está en secreto de sumario.