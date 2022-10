Piden tratar “urgente” el refuerzo de partidas para empresas de colectivos

Diputados de diferentes sectores políticos pidieron que hoy se trate como primer tema en la comisión de Presupuesto un dictamen que otorga un incremento adicional de emergencia para este año al transporte del interior del país en concepto de subsidios del Fondo Compensador, con el fin de solucionar el conflicto que tienen los trabajadores por reclamos de salarios y evitar nuevos aumentos de tarifas de ese servicio, antes del paro de 72 horas previsto por los choferes para la próxima semana.La solicitud fue presentada ante el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por el diputado del FDT José Luis Gioja, el titular de la comisión de Transporte, Jorge Rizzotti (UCR), y del Interbloque Federal, el cordobés Ignacio Garcia Aresca.Los legisladores ya habían recibido el reclamo del Consejo Federal del Transporte, cuyos ministros provinciales piden aumentos para este año y un incremento para las partidas para 2023 de $66.000 millones a $100.000 millones.En cambio, los subsidios para el 2023 recibirán un aumento ya que se aumentarán de de los $66.000 millones proyectados en el Presupuesto a $85.000 millones, según lo acordaron el ministro Sergio Massa y mandatarios provinciales.El gobernador Gerardo Zamora anunció por Twitter que "de común acuerdo se decidió la asignación de 85.000 millones de pesos para el presupuesto 2023 como piso para corregir las asimetrías entre jurisdicciones en materia de subsidios".También señaló que se propone creación del Consejo Federal de Administración para aplicación de tarjeta SUBE y aplicación de subsidios por jurisdicción.Este aumento de recursos no implicará aumento del gasto público nominal sino reasignación de partidas previstas en proyecto enviado al Congreso.En una reunión de la comisión de Transporte, el titular del COFETRA y secretario de Transporte por Córdoba, Franco Moggeta, afirmó que “la situación del transporte en el interior es de muchísima gravedad”.Moggeta reclamó que las provincias tengan un trato igualitario y requirió discutir “un nuevo esquema de distribución de subsidios a través de un fondo único con un solo criterio para todo el país”.“Lo urgente es llegar a fin de año asegurando los fondos para el próximo año”, concluyó.En ese sentido, el coordinador de Gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos, Manuel López, pidió que “se garanticen los fondos para los meses de noviembre y diciembre”.El diputado y vicepresidente del cuerpo, José Luis Gioja, dijo que "la distribución equitativa de los subsidios al Transporte Público para q no haya asimetrías entre los argentinos y las argentinas del interior con los del AMBA nos preocupa y nos ocupa"."Sabemos q es un tema que aflige, por eso lo tomamos con seriedad, responsabilidad y compromiso", agregó.Posteriormente a esa reunión, el jefe de la bancada radical Mario Negri y Rizzotti, junto a los diputados del Interbloque Federal Garcia Aresca y Florencio Randazzo, mantuvieron una reunión con los intendentes de Rosario Pablo Jakvin, de Córdoba Capital Martín Llaryora, y de Santa Fe Emilio Jaton, quienes también reclamaron los aumentos para este año para el transporte y para el 2023.También asistieron los legisladores de JXC Bazze, Carolina Castets y Germana Figueroa Casas, y por el interbloque Federal también lo hicieron Carlos Gutiérrez, Enrique Estévez, Florencio Randazzo y García Aresca."Pedimos -explicó Negri- que la Comisión de Presupuesto trate mañana la Emergencia del sistema de transporte de pasajeros del interior. La Nación prioriza el AMBA y ningunea el interior".Por su parte, Llaryora dijo a los periodistas que "el paro de la semana que viene sería una catástrofe. Este sistema no da más y está en manos de los diputados resolver la coyuntura de este año".