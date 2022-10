Espert no irá por la presidencia y competirá por la gobernación de Buenos Aires

Candidato a gobernador

En Buenos Aires

José Luis Espert se baja de la carrera presidencial y anunció que en 2023 será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.Según informó, el diputado libertario realizará el lanzamiento oficial el próximo 4 de noviembre en un acto donde presentará su “Plan de Gobierno” para los próximos cuatro años.“Sabemos lo que hay que hacer para mejorarle la vida a los bonaerenses. Les pedimos que nos acompañen en esta aventura como lo hicieron el año pasado. Como bonaerense se lo que duele hoy la provincia, a mí no me la cuentan. Los últimos gobernadores fueron porteños y tuvieron solamente ideas de marketing para gobernar”, dijo Espert en La Nación+.Y agregó: “Soy un candidato bonaerense para los bonaerenses. Nací en Pergamino y tengo un programa para cambiar nuestra provincia”, agregó el libertario.Espert fue candidato a presidente en 2019 (obtuvo el 1,47% de los votos) y a diputado en 2021 (7,48%), cuando accedió a un escaño por la provincia.Ahora buscará la gobernación, en una candidatura que, se cree, enfrentará al actual mandatario Axel Kicillof.“Tenemos un impresentable gobernando”, sostuvo, y apuntó contra su gestión por decidir “en los bingos, casinos e hipódromos se permita el uso de tarjetas de débito, con lo cual se promociona la ludopatía”, afirmó.“Hay gente que no tiene la menor idea de los problemas que tienen los bonaerenses”, expresó Espert.Para Espert, Kicillof “es la misma persona que le paga miseria a los maestros, policías y empleados públicos, y que mantiene una caja de corrupción fenomenal en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es la que vamos a desactivar cuando seamos gobierno”. Fuente: (LaVoz)