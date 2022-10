Paritaria salarial: en los próximos días convocarán a los gremios

El ministro de Economía, Hugo Ballay confirmó que en los próximos días darán cumplimiento al compromiso asumido en el último acuerdo paritario y se concretará el llamado a los gremios para una nueva reunión. También destacó que, en el proyecto de presupuesto 2023 se establece el mecanismo de partidas adicionales para cumplir con el objetivo del gobernador y que los salarios del sector público le ganen a la inflación.



“Esto es posible porque el ordenamiento que llevamos a cabo nos permitió el equilibrio de la provincia”, sostuvo Ballay.



Además se refirió a la planta del personal estatal. Recordó que desde el inicio de su primera gestión el gobernador “siempre intentó dar un ordenamiento, sin incurrir a ajustes ni despidos”, y “priorizando las áreas de servicios como educación, salud, seguridad y desarrollo social”.



“Si se analiza, puede verse que la planta de personal crecía entre un cinco y un seis por ciento mensual. En estos años no solo mostramos que hay un decrecimiento, o crecimiento cero, sino que lo sostenemos para el año próximo, donde se propone que la planta de personal del Estado sea de menos uno por ciento”, agregó.



En ese contexto Ballay confirmó “estaremos convocando próximamente a los gremios para ir analizando un posible cierre de año”, recordó que “somos muy respetuosos de la Ley de Paritarias”, y subrayó: “el gobernador siempre nos pide que haya diálogo, no sólo con los gremios, con todos los sectores. Porque el dialogo es la mejor forma para llegar a los acuerdos que necesita la provincia para su desarrollo”.



Explicó que el presupuesto nacional prevé una inflación del 60 por ciento para el año próximo, y que “las provincias tenemos que tomar esa pauta inflacionaria”. Sin embargo “lo que hacemos en este proyecto es dejar reservado un fondo para incrementos salariales que acompañen la inflación. Obviamente, es estimativo", indicó.



“Los niveles de inflación son altos, pero la búsqueda de acuerdos con los gremios se enmarca en el compromiso que asumió el gobernador públicamente: que el salario no pierda con la inflación”, apuntó.