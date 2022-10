Promulgación de la Ley de CAFESG: “Es una reparación histórica”, dijo Giano

El presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, celebró la promulgación por parte del gobernador Bordet de la Ley Provincial 11.009, que regulariza, después de veinticuatro años, la situación laboral las trabajadoras y trabajadores de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).



"El gobernador Gustavo Bordet asumió el compromiso de saldar esta deuda histórica y así lo hizo a partir de un trabajo conjunto que llevamos adelante con el ministro Hugo Ballay y el Directorio de la CAFESG. Con la promulgación de la Ley no solo se da cumplimiento a la palabra empeñada sino que se otorga el debido reconocimiento, de estricta justicia social, al personal que hace tantos años forma parte del organismo contemplado en el presupuesto del Gobierno Nacional", expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, tras recordar que la anterior normativa no contemplaba la planta permanente.



"Se trata de reconocer y de valorar a cada uno de ellos, porque sabemos que la estabilidad laboral es necesaria para las trabajadoras y trabajadores, después de veinticuatro años de no contar con planta permanente. Hoy, a partir de esta nueva ley que es una reparación histórica, el personal adquiere otro derecho", agregó Giano.

Finalmente, el presidente de la Cámara Baja destacó que "el diálogo, la escucha y la gestión son los pilares de este gobierno provincial que está realmente comprometido con mejorar la vida de las entrerrianas y los entrerrianos".