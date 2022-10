Stratta disertó en el cierre del Women Economic Forum 2022

La vicegobernadora Laura Stratta disertó en el cierre del Women Economic Forum (WEF) que se desarrolló en el Palacio San Martín (CABA), donde asistieron más de 500 mujeres líderes argentinas y de 20 países del mundo. "Mujeres gobernando en la postpandemia" fue el tema de la disertación. Previamente, mantuvo una reunión con la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco.Este martes por la tarde, la vicegobernadora Laura Stratta disertó sobre "Mujeres gobernando en la postpandemia". Fue en el cierre del Women Economic Forum (WEF) que se desarrolló en Cancillería argentina, en el marco de una actividad que moderó la periodista Gabriela Granata."Muchas gracias al equipo de WEF por generar estos espacios de encuentro, de reencuentro, de reflexión y de debate sobre el rol de las mujeres en distintos ámbitos, con diferentes caminos y con diferentes trayectorias", dijo Stratta en la exposición que marcó el capítulo final del evento en el que habló sobre "la mujer que gobierna en contextos de pospandemia, que son dos temas muy fuertes, son dos tópicos muy importantes que necesitamos integrarlos necesariamente para abordarlo de una manera integral".En este sentido, la vicegobernadora sostuvo que "para quienes ejercemos la política y abrazamos la política con muchísima pasión, compromiso y convicción, ocupar lugares de responsabilidad institucional forma parte de un recorrido y de un camino que no es sencillo", expresó tras señalar: "Soy la primera vicegobernadora que hay en la provincia de Entre Ríos y eso da cuenta de lo difícil que es para las mujeres acceder a lugares de responsabilidad y que tiene que ver con una historia de luchas pero también de conquistas que hemos llevado adelante".Y continuó: "Parte de estos recorridos que llevamos adelante las mujeres de la política, tienen que ver también con poder encontrar en nuestro territorio las desigualdades, las injusticias que queremos corregir porque entendemos que la política está para reparar, para transformar y para mejorar las condiciones de vida".Seguidamente, Stratta sostuvo que "si hay algo que ha dejado la pandemia es que nadie se salva solo ni sola, y que es colectivamente que podemos asumir los desafíos que vienen. Y que también hay una certeza que dejó la etapa de la pandemia y el desafío pospandemia que seguir construyendo Estado. Un Estado que sea presente, que sea protagonista, que sea promotor, que sea dinámico y que, sobre todo, resuelva los grandes temas, las desigualdades, las injusticias, las brechas y que asuma este rol protagónico que nosotros, desde la Argentina y como mujeres que gobernamos, sostenemos", aseveró.En otro tramo de su discurso, la vicegobernadora mencionó la Ley de Paridad Integral destacando que es "una ley de vanguardia a nivel nacional, es la única que tiene estas características en el país". No obstante, aclaró que "la riqueza más fuerte que tuvo esta ley fue el modo multipartidario y multisectorial en que se gestó".Finalmente, Stratta aseveró: "El futuro lo estamos construyendo hoy con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestros decires, con nuestros haceres, para eso necesitamos poder seguir sosteniendo espacios, defendiendo los lugares, erradicando las desigualdades, achicando las brechas y construyendo una sociedad que sea un poco mejor cada día", concluyó la vicegobernadora y agradeció a Lina Anllo, directora del Women Economic Forum en la Argentina.Previamente a la exposición, la vicegobernadora Laura Stratta mantuvo un encuentro con la titular de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, oportunidad en la que analizaron los resultados de la Misión Comercial que fue organizada por la Cancillería junto al Women Economic Forum (WEF), filial Argentina, en Roma y Milán. La misión a Italia, con carácter federal y multisectorial, se realizó en septiembre pasado y contó con la participación de un grupo de mujeres empresarias, entre ellas, varias entrerrianas.El Women Economic Forum es el único foro enfocado en la economía de la mujer, se celebra anualmente en New Delhi en India y ya cuenta con más de 500 capítulos regionales.En esta oportunidad, además de conferencias contempló la realización de salas en paralelo con mesas de trabajo y entrevistas y se mostró a la Argentina, nuestra cultura, nuestra gastronomía, a las 20 delegaciones internacionales que participaron.Los ejes temáticos se sustentan fundamentalmente en tópicos que preocupan y ocupan al mundo, la reactivación económica post pandemia y el rol de la mujer en la misma y un análisis de la igualdad, la diversidad y la inclusión en tiempos de post pandemia, entre otros temas.