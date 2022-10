La diputada Acosta presentó proyecto para acortar el tiempo de los homenajes

El proyecto fue presentado por la diputada provincial Ayelén Acosta (PRO), quien cuestionó que muchas veces el tiempo utilizado para realizar homenajes es mayor al que insume el tratamiento de leyes • Propone que se debe informar con antelación qué homenaje se realizará y que no pueden extenderse por más de cinco minutos



La iniciativa responde a que en las últimas sesiones el denominado “turno de los homenajes” se ha desvirtuado: “Hemos presenciado homenajes que comienzan hablando de un hecho o persona y concluyen con otro tema traído a colación en forma forzada y que poco o nada tienen que ver con el homenaje original”.



Si bien Acosta no lo menciona, uno de los casos a los que se refiere es al homenaje que rindió su par radical, Lucía Varisco, a Hipólito Yrigoyen en la sesión del 28 de septiembre, que devino en cuestionamientos a la titular del PRO, Patricia Bullrich, generó un fuerte cruce entre ambas legisladores y provocó una crisis interna en el Interbloque de Juntos por el Cambio.



El proyecto de Acosta propone modificar el Artículo 120° del Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y determina que “no podrá destinarse a los homenajes más de 30 minutos en total e improrrogables”.



“Cada diputado dispondrá de cinco minutos improrrogables y en caso que se presenten muchas peticiones para rendir homenajes, la Presidencia deberá dividir el tiempo equitativamente entre los bloques”, indica la diputada del PRO en el proyecto.



“No podrán rendirse homenajes que no hubiesen sido puestos en conocimiento de la Presidencia con una antelación de dos horas, como mínimo, a la iniciación de la sesión. Y la Presidencia hará conocer inmediatamente a los distintos bloques los homenajes que se propongan”.



“Los homenajes podrán referirse a personas u hechos, debiendo los oradores circunscribirse al objeto del homenaje; la Presidencia deberá llamar al orden al orador que no cumpla con lo aquí normado”, afirma.



La falta de una reglamentación clara y precisa respecto de la etapa de los Homenajes “ha producido que en las sesiones el tiempo utilizado por los diputados cuando hacen sus homenajes sea, en varias oportunidades, mayor al utilizado en el tratamiento de leyes, resoluciones o asuntos que en definitiva son la razón de la existencia del Poder Legislativo”.



“Resulta claro que cada legislador puede realizar los homenajes que considere oportunos, sea por fechas importantes, hechos o personas respecto de las cuales se desea hacer alguna mención, y eso está dentro de nuestras facultades. No obstante, lo que aquí se propone es delimitar el tiempo en general utilizado para la realización de los homenajes que el artículo 120 del Reglamento menciona, y otorgar un tiempo determinado a cada Diputado o Diputada para su oratoria encomiástica”.



Los homenajes deberán comunicarse a la Presidencia con una anticipación de dos horas respecto del inicio de la sesión, y a su vez, ésta comunicarlo a cada bloque: “Hemos presenciado homenajes que comienzan hablando de un hecho o persona y concluyen con otro tema traído a colación en forma forzada y que poco o nada tienen que ver con el homenaje original”.



En la iniciativa se muestran antecedentes de regulaciones de otras Legislaturas del país y se niega que esto constituya un atentado a la libertad de expresión.



Figuran como coautores del proyecto Esteban Vitor, Martín Anguiano, Jorge Satto, Nicolás Mattuaida y Manuel Troncoso, todoS legisladores del PRO.