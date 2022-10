Diputados reanudó la discusión del Presupuesto 2023

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados reanudó este martes el debate sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2023, para lo cual buscará avanzar en acuerdos con la oposición que permitan sancionar esta iniciativa la próxima semana con el mayor respaldo político.



El presidente de la comisión, Carlos Heller, dijo al comenzar la reunión dijo que, tal como fue convenido entre los bloques, se trabajará entre martes y miércoles con el análisis de la iniciativa para "el jueves emitir el o los dictámenes, y poder tratarlo la próxima semana" en el recinto.



La intención del oficialismo es poder aprobar esta iniciativa en las sesiones que se celebrarán entre el 25 y 26 de octubre, aunque aún falta definir si el FDT acepta dividir el tratamiento en dos días como pide Juntos por el Cambio.



Tras la votación de diputados, en el Senado esperan poder sancionar esa iniciativa en la segunda quincena de noviembre, es decir antes que finalice el período de sesiones ordinarias.



El primero en hablar en la reunión de la Comisión de Presupuesto fue el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien destacó el mecanismo de tratamiento que está teniendo el Presupuesto, cuestionó el funcionamiento del Banco Central y se preguntó con "qué va a pagar las lequics el Banco Central".



Los diputados reanudaron así el debate sobre el texto diseñado por el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, que estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.



Un dato distintivo es que más del 65% de los fondos se destinarán a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.



El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.



En los encuentros pautados para martes y miércoles se analizarán las diferentes propuestas de los bloques políticos acercadas al presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, luego de que el jueves pasado éste pidiera que las diferentes bancadas elaboraran "un listado de los temas que requieren mayor debate en particular".



Los principales temas que se plantearon en la comisión fueron un aumento de las partidas para las universidades, un incremento de los fondos para el transporte automotor de pasajeros del interior del país, limitar las facultades del Gobierno para aumentar las retenciones y la inclusión de determinadas obras públicas.



Sobre los subsidios para el transporte de pasajeros del interior del país, legisladores de diferentes bloques consideran insuficiente el monto de $ 66.000 millones y piden sumar más recursos y una distribución más equilibrada entre la región metropolitana y el interior del país.



Otro punto es la pauta de inflación y su impacto en la recaudación, y por eso JxC quiere incluir un artículo para que si es superior el aumento de precios al 60% y por ende la recaudación, que se envíe una corrección sobre cómo será la distribución como se hizo en el 2020.



Otro tema que planteó JxC es el artículo 96 que habilita al Gobierno a aumentar las retenciones agrarias, y la oposición quiere establecer cuáles serán las alícuotas y sólo autorizar si hay una rebaja.



El proyecto de gastos y recursos para el 2023 prevé además un aumento del consumo privado estimado en 2,2% y la inversión en 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.



El Presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.