La titular de Migraciones habló del éxodo de jóvenes del país y brindó cifras

Las cifras

El éxodo de jóvenes por la falta de futuro en Argentina "es parte de la campaña del desánimo", sostuvo Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, en respuesta el planteo hecho por Mauricio Macri."Si le hubiese preocupado esto, no hubiera firmado el acuerdo con el FMI que endeudó a esos jóvenes", añadió. En ese sentido, marcó que el ex presidente "todas las semanas instala algo" y también cuestionó sus dichos pasados de que "la sociedad argentina es fracasada".Según Carignano, "el único que fracasó fue su gobierno", frase que también pronunció el diputado oficialista Máximo Kirchner (titular del PJ Bonaerense) en su discurso en Plaza de Mayo por el 1° de octubre.La funcionaria dijo "tener números" para expresar que "Macri miente", a quien le recordó los US$ 44 mil millones que la Argentina tomó en 2018 a través del organismo internacional como parte del acuerdo stand-by de "facilidades extendidas".De acuerdo a Migraciones, entre 2016 y 2019 (Cambiemos) migraron 50 argentinos/día promedio. Por su parte, entre 2020 y 2021 (Frente de Todos) migraron 18 personas/día promedio.La titular de Migraciones recordó que antes los argentinos "no declaraban el motivo" de salida del país y que "eso se empezó a implementar en el 2020".Además, explicó que para realizar la comparativa entre ambos períodos de gobierno, tomaron como parámetro a los argentinos de entre 18 y 40 años que salieron del país y no volvieron por 12 meses."No estamos negando que los jóvenes se vayan como todos los años y en todos los períodos de la historia argentina", reconoció en diálogo con AM 990, pero luego volvió a la carga: "En los gobiernos neoliberales se van muchos más porque cierran empresas, como los últimos cuatro años del macrismo".