Entregaron tablets y aportes a instituciones de Victoria

Generar oportunidades

Aportes a entidades deportivas

En un acto desarrollado este lunes por la tarde en el Club Sarmiento de Victoria, la vicegobernadora Laura Stratta entregó aportes del programa Mejor es Hacer, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, con el objetivo potenciar acciones con impacto social que promuevan el bien común, por un monto superior a 770.000 pesos. Además, se hizo la entrega de aportes por un monto de 830.000 pesos en el marco del programa Poder Popular, cuyo objetivo es fortalecer las acciones de trabajo solidario, cooperativo y comunitario, que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil de la provincia.Stratta manifestó: "Es una alegría venir a mi ciudad con respuestas concretas a las demandas que vamos recogiendo. Para los que creemos que la política repara y transforma, el Estado debe estar presente, debe ser promotor, que abra puertas y que genere oportunidades. Por eso hoy estamos aquí, ratificando ese compromiso", remarcó.La vicegobernadora indicó que además de entregar herramientas y accesorios para emprendedores y emprendedoras, "venimos con los aportes de los programas Poder Popular y Mejor es Hacer, que reivindican la tarea social de las organizaciones y de las instituciones de la sociedad civil que cumplen una función social que es primordial", destacó.En el mismo acto se realizó la entrega de 170 tablets a emprendedores y organizaciones sociales que a través de su trabajo sirven a la comunidad, a jardines maternales, radios comunitarias, clubes de fútbol infantil, grupos de teatro y centros de jubilados, entre otras organizaciones. Participaron de la entrega la secretaría de Modernización de Entre Ríos, María Lucrecia Escandón y al director del Ente de Control y Regulación de las Telecomunicaciones, Leandro Reyes.Stratta señaló que ese equipamiento, que corresponde al programa nacional "Conectando con vos", servirá "para que el acceso a la educación sea visible y palpable, y que con esta herramienta puedan crecer y desarrollarse. De eso se trata construir Estado, de eso se trata escuchar las demandas de nuestra sociedad para dar respuestas concretas".Asimismo se entregaron aportes a entidades deportivas de la ciudad. Sobre ese acompañamiento, Stratta indicó: "Nuestro compromiso es apostar para que el deporte también sea una política de Estado, como es la educación, la salud y la economía social. Estos temas están en agenda y esto hace que el gobernador Gustavo Bordet tome la posta e invierta fuerte para que a través de esa inversión concreta mejore la calidad de vida de las y los entrerrianos", dijo Stratta tras ratificar la importancia de seguir creyendo en el Estado porque "nosotros creemos en el Estado, que está para reparar, transformar y mitigar las desigualdades que nos atraviesan".Por último, la vicegobernadora manifestó: "Hoy también quiero agradecerles a ustedes que hacen, que emprenden, que educan, que desde los distintos lugares y con diferentes roles nos ayuda a fortalecer el tejido social. Porque necesitamos una sociedad fuerte y comprometida para que articulando entre el Estado y con la sociedad civil podamos construir una Victoria y una Entre Ríos mejor", aseveró.Por su parte, el secretario de Economía Social, Luis Precerutti señaló que desde el Ministerio de Desarrollo Social "venimos trabajando junto al Ministerio de Modernización, recorriendo toda la provincia".Luego, el funcionario destacó: "Nuestra tarea como funcionarios es generar oportunidades para todos y todas, que es el gran objetivo que nos pide nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora".Por su parte, la secretaria de Modernización de Entre Ríos María Lucrecia Escandón, tras participar del acto sostuvo: "Hoy entregamos 170 tablets a emprendedores y organizaciones sociales que a través de su trabajo sirven a la comunidad, como a los Bomberos de Victoria, a jardines maternales, a radios comunitarias, clubes de fútbol infantil, grupos de teatro y centros de jubilados, entre otras organizaciones, que con esta herramienta pueden potenciar sus proyectos colectivos. El acceso a las tecnologías es clave para que puedan sostenerse y seguir creciendo. Queremos llegar a toda la provincia y es un orgullo decir que este año ya vamos visitando a los emprendedores y proyectos comunitarios de seis departamentos, junto al Ministerio de Desarrollo Social, el trabajo coordinado con la ministra, Marisa Paira, y hoy con el placer de contar con la presencia de María Laura, la vicegobernadora, apoyando la propuesta en su ciudad natal".En tanto, el intendente Domingo Maiocco, agradeció a la vicegobernadora la invitación al acto de entrega de aportes y tablets y expresó: "Para mí es una gran alegría porque siempre que hay una actividad institucional, la vicegobernadora me tiene presente".Destacó la importancia del acceso a los medios tecnológicos porque "la única salida es en base a la educación", consideró el jefe comunal tras aseverar que en la actualidad "no es posible trabajar sin tecnología, y por eso es muy importante todas las ayudas sociales a aquellas personas que tratan de formarse o generan emprendedurismo".En el marco del Programa "Entre Ríos Deportes" se otorgaron aportes a los clubes Atlético Newells Old Boys, Huracán de Victoria, Sportivo, Talleres, Bochin y deportistas de la ciudad. Igualmente los clubes Sportivo, Talleres Bochin y Newells recibieron aportes del gobierno nacional.También participaron de la actividad el secretario de Deportes de Entre Ríos, José Gómez; la subsecretaria de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosa Silva; el subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Juan Arbitelli: y la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi. Igualmente estuvieron autoridades de entidades deportivas, referentes de instituciones y organizaciones civiles como también funcionarios y funcionarias del Gobierno provincial y municipal.