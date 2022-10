Galimberti: “Vamos hacia adelante, a las peleas electorales hay que darlas”

el diputado nacional por Juntos Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti,

En el marco de la recorrida por la provincia, llegó a Paraná y entre otros encuentros, mantuvo reuniones para poder conocer la iniciativa del proyecto de nacionalizar la FHAyCs de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.dijo a: “Venimos con días de intenso trabajo legislativo, integro la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, buena parte de las leyes pasa por ese lugar y específicamente tenemos ahora el tema de Presupuesto. La reunión arranca este martes a las 13, antes tenemos reunión de bloque”, relató.En el mismo sentido dijo que paraEn la semana tenemos varias reuniones,”.En relación a la cuestión electoral, Galimberti apuntó: “Por otro lado también, y en otras provincias se ha hecho, el modificar la ley electoral, lo que puede abrir otro escenario, por ejemplo que se suspenda las PASO, o que se modifique el sistema electoral”.Posicionándose de cara a las elecciones, aseveró: “También que necesitamos para eso, equipos de trabajo. Tenemos que ser conscientes que ya no alcanza únicamente con lo que puede hacer el Estado; necesitamos vecinos y ciudadanos de esta provincia, involucrados en querer modificar la situación que estamos atravesando”.una situación económica muy complicada, que es cierto, no ha nacido con este gobierno, pero si es cierto que muchas situaciones que han agravado el proceso inflacionario tienen que ver con el manejo de la economía que ha hecho Alberto Fernández y los sucesivos ministros, incluido Sergio Massa. Hubo unos días de relax en términos económicos pero entiendo que la situación continúa complicada y que no hay medidas de fondo que vayan a torcer el rumbo en esto”, aseveró.Dijo queOjalá que sean las elecciones conjuntas, y si no hay y se adelantan, también vamos a estar. Hay mucha gente que está viendo que no alcanza con las estructuras tradicionales”.Hoy hay que tener también algunas ideas de lo que queremos hacer en cada uno de los territorios, que a veces tiene particularidades diferentes pero que permiten desarrollos locales y regionales que son muy fuertes”, aseveró para finalizar. Elonce.com.