Cáceres: "el peronismo en la provincia está muy bien"

El diputado provincial por el Partido Justicialista, José Cáceres, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y habló sobre el Día de la Lealtad Peronista.



“Hubo muchos actos y está bien. Esto no es división, es tradición. Hay tradiciones que se mantienen. En los diferentes espacios se hacen actividades”, dijo.



En ese sentido, señaló que “faltando un año para las elecciones nacionales uno dice que está bien que los compañeros y compañeras, que se sientan con una determinada afinidad, abran un espacio de debate interno dentro del movimiento. Así se van armando los actos también, con distintas miradas y planteos”.



Respecto a la actualidad del país y la economía, dijo que “hay datos concretos de que la economía ha estado creciendo. El problema que tenemos es el poder adquisitivo, es la manera en que se desprecia el salario de los trabajadores, que corren siempre detrás de los precios. En inversiones, obras públicas, servicios, el turismo, es distinto. La reactivación está, creemos que falta, va a haber más crecimiento, pero hay que ocuparse en que los precios no disparen y el salario siga atrás”.



“Cuando hablamos de un pueblo con Perón, cuanto tenía todo en contra, él tenía un acuerdo con los trabajadores y un sector del acto político muy pequeño de la UCR. Después todos los partidos políticos estaban en contra y el poder económico también. La distribución de la que hablamos es la que deseamos que llegue, eso es el peronismo. Militamos para eso y trabajamos para eso. La distribución es Perón, es Evita”, dijo.



En ese marco, remarcó que “hace dos semanas, el ex presidente Macri en España, en una actitud gorila, dijo que Argentina era un país de más de 70 años de fracaso, habló de argentinos fracasados. Habló de desterrar a Perón y a Evita de la memoria del pueblo argentino”.



Sobre cómo está el peronismo en Entre Ríos, manifestó que “está muy bien. Buenos Aires tiene una agenda particular y tienen diferencias marcadas, de armado para la próxima elección. Creo que el año que viene estaremos todos juntos”.



“Particularmente me gustaría que las elecciones se hagan juntas y no se desdoblen, pero es algo que decide el gobernador. Hacerlas con PASO o sin PASO es algo que se hablará con el gobernador, con los intendentes. En la nación es un debate que está planteado, pero hay que ver qué pasa”, dijo.



Asimismo, remarcó que “para elegir candidatos tiene que haber internas, ya sea PASO o como hacíamos antes con los partidos. Tiene que haber participación del afiliado y el no afiliado. Tiene que haber debate interno. Se podrían suspender las PASO y que cada frente decida. Nosotros iríamos con la carta orgánica del PJ". Elonce.com