Sebastián Etchevehere presidió plenario de Frente Vecinalista en Paraná

El plenario del Vecinalismo se realizó este lunes en el Hotel Paraná.

Lo presidió al encuentro Sebastián Etchevehere quién, tras el cónclave visitó el programay se mostró “entusiasta”.Manifestó que se encuentra “. Es todo nuevo para mí que no vengo de la política. Es

Acompañamos en un momento difícil a la sociedad

"Todos los sectores son bienvenidos”

"Pensamos en el acompañamiento en las cuatro estaciones, con equipos interdisciplinarios"



Manifestó que. Ha avanzado muy poco la política en acompañar a la gente. Han evolucionado más por otros andariveles que tiene que ver con beneficios sectoriales o personal, pero no que van al grueso de la comunidad, que está y lo sabemos, hundida en la pobreza”., estamos buscando día a día soluciones para revertir esa situación. Para nosotros es esencial qué armamos para transformar la gente en tiempo real, en poco tiempo”, dijo.Estamos convocando a gente de buena voluntad para que se sumen al proyecto. Todos los sectores son bienvenidos”, indicó además, agregando que “hay gente del peronismo, del radicalismo, hay de Cambiemos”.“Sabemos que la situación que estamos viviendo se revierte con visiones superadoras, que debe estar en sintonía con un acompañamiento ciudadano para podernos transformar. No inventamos nada nuevo, lo han hecho gente que copia esto: es gente que ponen ante todo, el sentido nacional, el sentido provincial y el sentido paranaense y de ahí construyen”, expresó Etchevehere.Reconoció que qDijo que “” y que han “recibido invitación para acompañar ciertos procesos que tengan en cuenta Entre Ríos. Para esto hay que analizar la estructura que se requiere. Sí tenemos la preocupación ciudadana”.Ahí está la gran vertiente para copiar y traer esa fuerza que requerimos”, aseveró el dirigente.Y fue contundente al afirmar que c, no es lo mismo; hay que trabajar de distinta manera, para la salud hay que hacerlo de diferente manera, para recrearnos y no hay políticas. Y de ahí lo esencial es parar la olla. Creemos que es fundamental que ese 40 o 50 % de gente que se ve sumergida en situación de pobreza: es increíble lo que pasa; esa gente todos los días está tratando de parar la olla. Para eso pensamos en el acompañamiento en las cuatro estaciones, con equipos interdisciplinarios”.Asimismo apuntó: “Tenemos que acompañar al empleado municipal a acompañar eso, por barrios; darle identidad, participación ciudadana”.“Para eso requerimos alimentos, salud, educación, recreación y medirlo: saber que en cada una de las estaciones podemos medirlo, y que vamos a llegar a la otra estación y vamos a tener un resultado. Eso nos ayudará a tener identidad y dignidad, lo que hace tiempo que no existe”, agregó.En Paraná “, cuando hace 40º y cuando hace 1º”. Elonce.com.