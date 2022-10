Día de Lealtad Peronista: Movimientos sociales realizaron un "Cabildo abierto"

Política Dirigentes políticos y sindicales del Frente de Todos llamaron a la unidad

Los movimientos sociales oficialistas celebraron su propio acto del 17 de Octubre con un "Cabildo Abierto" en La Matanza, donde miles de militantes colmaron el estadio de Laferrere con una agenda de reivindicaciones vinculadas al fortalecimiento de la economía popular.Al igual que la CGT, las organizaciones populares buscan ser consideradas en el armado de las listas electorales y en ese sentido están en plena gestión para la creación de un nuevo partido político que los aglutinará, Los Comunes.Los cinco diputados nacionales que pertenecen a estos movimientos sociales adelantaron que no acompañarán la iniciativa para suspender las PASO que motorizaron los gobernadores del PJ y que encontró respaldo en el kirchnerismo. Se trata de Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli del Movimiento Evita, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva de la CCC, y Natalia Souto de Somos-Barrios de Pie.A diferencia del año pasado, los movimientos sociales liderados por Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Somos-Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (CCC) no se plegaron al acto convocado por la CGT por el Día de la Lealtad peronista.De hecho, la jornada estuvo signada por una dispersión de convocatorias, entre los cuales se destacó la movilización a Plaza de Mayo que llevaron adelante los gremios combativos del oficialismo (encabezados por Camioneros), La Cámpora, otras agrupaciones kirchneristas, el Frente Patria Grande y las fuerzas territoriales vinculadas a intendentes del conurbano.En La Matanza estuvieron también estuvieron presentes en el acto el Movimiento Nacional Campesino Indígena, 22 de Agosto, Movimiento Octubres, Organizaciones Libres del Pueblo, Organización Los Pibes, Corriente Eva Perón, Nuestra América, Corriente Nuestra Patria, Patria Nueva, 25 de Mayo, Movimiento Popular La Resistencia, Pueblo Unido, Federación de Organizaciones de Base y el Movimiento de Trabajadores Organizados.El "Cabildo Abierto" traza una línea de continuidad respecto del realizado semanas atrás en Misiones el 4 de octubre pasado, donde se debatió la agenda parlamentaria y política de los movimientos sociales, y los desafíos de cara a la contienda electoral del año que viene.La agenda específica de los movimientos sociales tiene que ver con el apuntalamiento de la economía social, el cooperativismo, la agricultura familiar, la urbanización de barrios populares, el feminismo, la protección de humedales, la transición energética, el cuidado del medio ambiente, el reciclado y la economía circular.La elección de La Matanza para llevar a cabo el "Cabildo Abierto" no fue casual, ya que se trata de un distrito que el bloque de los movimientos sociales aspira a gobernar de la mano de la diputada provincial Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico. Buscan de esta manera desplazar a un histórico caudillo como Fernando Espinoza, compitiendo contra él en las PASO del Frente de Todos.Los movimientos sociales también impulsan candidatos propios a intendente en al menos 17 distritos bonaerenses. Por ejemplo, Menéndez, quien es coordinador nacional de Somos-Barrios de Pie y funcionario en Desarrollo Social, buscaría ser candidato en el partido de Tres de Febrero, que es gobernado por el macrista Diego Valenzuela.En tanto, Grosso apuntaría a ser candidato en San Martín.