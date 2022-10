Bordet recorrió y mostró al Presidente la obra de la nueva terminal de Villaguay

Obras en la Argentina



Trabajo articulado



La obra

El gobernador Gustavo Bordet participó por videoconferencia del acto que encabezó el presidente Alberto Fernández por la finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Allí mostró la obra de la nueva terminal de Villaguay que registra un grado de avance del 85 por ciento.Además, se refirió a otras obras también en ejecución con el aporte de la Nación.Junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y a la intendenta local, Claudia Monjo, Bordet recorrió las obras de la terminal, que cubren más de 2.000 metros cuadrados de superficie cubierta y semicubierta, y demandarán una inversión de 175 millones de pesos, y se refirió a ella y a otras que se realizan con aporte de Nación, provincia y municipio.El gobernador hizo notar que esta terminal “será la más moderna que va a tener la provincia, con un muy buen criterio desde lo operativo, para poder tener la transitabildad con las dársenas necesarias; pero también con un entorno que contempla cuatro hectáreas, lo cual hace que, además de ser una terminal, pueda ser un espacio utilizable por los vecinos”.“Se gana en calidad de vida y en un mejor ambiente”, acotó y mencionó que la terminal “tiene 15 kilovatios que se generan con energía solar limpia, con más de 60 paneles que atienden esta demanda energética".Además, afirmó que "es una terminal pensada para una ciudad inteligente, lo cual ameritaba que estemos hoy aquí viendo este avance de obra, que muy pronto podrá ser inaugurarla”.Luego, resaltó que “el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, ha hecho un aporte importante para poder generar los fondos necesarios para avanzar”.Más adelante, aseguró que esta terminal "es clave para la provincia, porque Villaguay es el centro geográfico de Entre Ríos. Tenía una terminal que estaba colapsada desde hacía muchos años; y poder ver lo que se está construyendo, realmente cambia las perspectivas de un nodo de transporte urbano, modal de pasajeros, que es muy necesario para la provincia y para la ciudad".En la videoconferencia con el Presidente, el mandatario provincial destacó, además: "No es solamente la terminal. Para llegar a Villaguay, para atravesar la provincia, hubo que retomar una obra que estuvo parada cuatro años con el gobierno anterior, que es la autovía de la ruta 18, la cual conecta Paraná con Concordia en doble vía y con seguridad vial. Ya se inauguró un tramo y estamos próximos a inaugurar dos más, y antes que termine su gestión, Presidente, esta autovía quedará plenamente inaugurada".Acotó a continuación que "por eso es fundamental esta terminal para poder tener un tránsito asegurado y que permita que los vecinos y vecinas de toda la provincia de Entre Ríos puedan tener el transporte interurbano de pasajeros asegurado"."También Vialidad Nacional ha dispuesto los fondos para que otra ruta que atraviesa el norte entrerriano con el centro entrerriano, que es la ruta 20, se encuentre en plena ejecución y la estaremos terminando promediando el año que viene", continuó diciendo el gobernador, quien manifestó al Presidente que "estas obras que tienen un carácter bien federal, que llegan no sólo al interior de la Argentina, sino también al interior profundo de la provincia de Entre Ríos, es lo que nos da calidad de vida para nuestra gente”.“Muchas gracias señor Presidente y seguiremos trabajando de esta manera, articulando Nación, provincia y municipio para devolverle la esperanza y la mejor calidad de vida a nuestra gente", concluyó el gobernador entrerriano."Allí en la Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto; en Entre Ríos, Gustavo Bordet; en La Rioja, Ricardo Quintela; allí en Almirante Brawn, nos están demostrando lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina del presente hay 5.300 obras públicas en ejecución, que llegan a cada rincón y que no distinguen entre ideología ni de qué tipo de gobierno son, porque lo que nos importa es el pueblo”, dijo el presidente y mencionó entre ellas rutas, escuelas, jardines de infantes, obras hídricas, tendidos de agua corriente y obras de transporte como el ferrocarril, además de viviendas.Por su parte, el ministro Guerrera agradeció al gobernador Bordet y demás autoridades "el acompañamiento en esta tarea articulada" y agregó que "es un desafío que han tenido los distintos gobiernos municipales en llegar a esta terminal, con la participación de la provincia y la nación. Es un esfuerzo de los tres Estado de gobierno para que no solamente Villaguay, sino también la provincia de Entre Ríos, en un lugar neurálgico, estratégico, en el centro de la provincia, pueda tener la terminal que se merece".También dio cuenta el ministro de Transporte de Nación de que "esta visita de obra tiene que ver con acompañar a la intendenta y al gobernador en este desafío que compartimos también desde el gobierno nacional".Consultado sobre el presupuesto, afirmó: "El Ministerio es muy amplio en sus distintas modalidades de transporte. Hicimos la exposición de las necesidades presupuestarias de la cartera y hay obras para todas las provincias, incluida Entre Ríos, tales como red de vías seguras, más terminales de ómnibus".Finalmente, Guerrera mencionó que el presupuesto "está en plena discusión y los legisladores de Entre Ríos están también defendiendo la postura del fondo interior para el transporte automotor. En este momento está en el lugar por excelencia para que se den las discusiones y esperamos llegar a buen término. No queremos que pase como años anteriores que hemos tenido que gobernar sin presupuesto. Gobernar sin presupuesto es mucho más complejo, más complicado, y tampoco se ven expresadas las voces de las provincias cuando nos dejan al gobierno central sin la herramienta fundamental que todo Presidente necesita para gobernar".Posteriormente, la intendenta Monjo resaltó la importancia de la obra y expresó: "Estamos muy agradecidos a los gobiernos provincial y nacional por acompañar este proyecto". Acotó que se trata de la terminal de una ciudad "ubicada estratégicamente en la provincia así que necesitábamos que se haga realidad. Es un proceso que lleva muchos años y gracias a este trabajo articulado entre Nación, provincia y municipio está a pocos meses seguramente de ser inaugurada".También estuvieron presentes, el director nacional de Obras de Desarrollo de Transporte, Juan Manuel Escudero; el ministro de Planeamiento de la provincia, Marcelo Richard; el secretario de Transporte, Néstor Landra; el senador provincial Adrián Fuertes y el titular del Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, Daniel Koch, entre otras autoridades.Junto al Presidente estuvieron desde Cañuelas, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros. Y también por videoconferencia participaron la ministra Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social); los ministros Jaime Perczyk (Educación); y los gobernadores, además del entrerriano Gustavo Bordet, Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).La obra de la terminal de Villaguay se inició en el año 2012 con fondos municipales, hasta su paralización en 2015. Fue retomada en enero de 2018, con una reformulación del proyecto; y también con fondos municipales, se llegó a completar el 65 por ciento de la obra. Con un subsidio de la Cafesg, por 20 millones de pesos, se realizó la iluminación exterior en el año 2021. A finales de ese año se solicitó un subsidio al Ministerio de Transporte de la Nación para la finalización de la obra, lo cual representa el 35 por ciento.Está previsto que los trabajos, estimados en 24 meses, finalicen en diciembre del 2023, que es el plazo de obra que dio Nación, pero se espera que esté lista en el primer trimestre del 2023.La superficie total del predio es de 36.360 m2, con una superficie cubierta y semicubierta: 2.000 m2. Contará con ocho dársenas de ómnibus y una dársena para vehículo de emergencias. Las empresas que están trabajando son varias, ya que la ejecución se desglosó en 12 licitaciones. La inversión comprometida por Nación es de 157 millones de pesos y el total de la obra asciende a 175 millones, diferencia que aporta el municipio.