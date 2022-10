El presidente confirmó bono para sectores vulnerables y cuándo se implementará

Política Tolosa Paz habló del nuevo bono y del futuro de los planes sociales

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que en los "próximos días" se otorgará un bono para "llegar a los sectores más marginados y postergados" y que se renovará la "inversión en máquinas y herramientas" para trabajadores de la economía popular.Puntualmente, el Presidente indicó que en los “próximos días” se otorgará un bono de $45.000 en dos cuotas para “llegar a los sectores más marginados y postergados” y que se renovará la “inversión en máquinas y herramientas” para trabajadores de la economía popular.Al encabezar un acto de inauguración de obras en la localidad bonaerense de Cañuelas, en el marco del Día de la Lealtad peronista, el mandatario pidió además "no retroceder y no bajar ninguna de las banderas" y aseguró que se "trabaja todos los días" para ver cómo se reordena "el tema inflacionario".Alberto Fernández informó que se podrán comprar televisores con tecnología 4K, aires acondicionados y celulares en 30 cuotas a partir de que habrá una tasa de interés de la mitad a la actual.En ese marco, dijo: “Soy consciente de que algunos la están pasando mal. No estamos olvidándolos de ellos. Sé cómo la inflación carcome el poder adquisitivo”.A su vez, informó que esta semana mantendrá un encuentro con miembros y referentes de organizaciones civiles, sociales y gremiales.

El Jefe de Estado hizo estas declaraciones acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien recibió esta mañana en la Quinta de Olivos y junto a quien analizó las distintas medidas de la cartera.El jefe del Palacio de Hacienda regresó de su viaje a Estados Unidos en el que alcanzó acuerdos para otorgarle aire a la economía: la aprobación de las revisiones del FMI, fondos del BID y avances con el Club de París.Luego de la reunión entre dos de los socios del Frente de Todos, ambos viajaron en helicóptero a Cañuelas, donde el mandatario inauguró un tramo de la autopista Ezeiza y otro de la Ruta Nacional 3.