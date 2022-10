Tolosa Paz habló del nuevo bono y del futuro de los planes sociales

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, aseguró este lunes que durante su gestión, y destacó el anuncio de su par de Economía, Sergio Massa, quien este domingo confirmóLa funcionaria explicó que esto se debe a una decisión política de no incrementar los planes en un contexto de crecimiento económico. En su lugar, apuntó a que se buscará una transición gradual, en el marco de una tarea junto a los ministerios de Trabajo y Economía, a la actividad formal.“No hay más altas de Potenciar Trabajo. Las altas se congelan en este número. A partir de allí empieza una curva descendente. Es buscar una reasignación de esas partidas hacia la producción. Esto es para máquinas, herramientas y capital de trabajo para dotar a ese Potenciar Trabajo para construir unidades productivas”, expresó la ministra por AM750.”, advirtió al respecto.La nueva funcionaria del Gabinete explicó que este camino fue consensuado junto a los movimientos de la economía popular. “Esta conversación se viene dando. Todos adhieren que para que el puente al empleo sea efectivo hay que hacer acompañamiento, no solo del sector privado, sino de las unidades productivas de la economía popular”, comentó.“Hay entendimiento en cuanto a que no hay más posibilidad de que Argentina crezca si seguimos aumentando la cantidad de Potenciar Trabajo. Es una novedad de la que tenemos que hacernos cargo”, añadió de manera contundente.Finalmente, Tolosa Paz se refirió al bono a la indigencia., ya que al ser beneficiarios de este programa no se encuentran bajo la línea de indigencia, es decir, que “tienen garantizado el plato de comida”. Sin embargo, aseguró que el resto de los detalles del programa se definirán esta semana