La CGT celebró el aumento del mínimo no imponible para Ganancias

La CGT avaló la elevación del mínimo no imponible para deducir el Impuesto a las Ganancias anunciado por el Gobierno y dijo que "queremos expresar nuestro apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa, quienes dispusieron que a partir del 1º de noviembre" ese haber "aumente a los fines de que los incrementos salariales conseguidos a través de paritarias no sean consumidos por este impuesto".Además, la CGT sostuvo en un comunicado: "Saludamos la recomposición salarial en las distintas actividades a través del mecanismo de negociación paritaria y reconocemos el esfuerzo que realiza en esta oportunidad el Estado Nacional para acompañar ese proceso".Y agregó: "Lxs trabajadorxs son el motor fundamental de la economía, cuidar su salario tiene que ser prioridad".El titular de Economía anunció la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a partir de noviembre, además de un acuerdo en la cadena de producción y venta de electrodomésticos, el nuevo plan de precios y un "refuerzo alimentario para adultos sin ingresos".Massa adelantó por Radio Rivadavia que a partir del 1° de noviembre se aplicará una suba del mínimo no imponible que pasará de los $280.700 actuales a "estar por encima de los $330.000 para garantizar que los trabajadores no pierdan en el impuesto a las Ganancias lo que ganan en horas extras y en la paritaria".