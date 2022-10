Bordet: “Se contemplarán en 2023 nuevas medidas de alivio fiscal”

El valor de la infraestructura

Historia, educación y producción

Genética de primer nivel mundial

Entregas y aportes

Obra Acceso Norte a Concepción del Uruguay

"Hay una política de crecimiento que vamos a sostener con medidas de alivio fiscal, líneas de financiamiento y programas de generación de empleo", expresó el gobernador Gustavo Bordet ante empresarios de la región, en la Expo Concepción del Uruguay."Somos un gobierno que tiene estabilidad, que cierra sus ejercicios económicos con superávit, no sólo primario sino también financiero. Eso es lo que permite distribuir recursos en políticas de estímulo a la producción y el trabajo. Hay una provincia con futuro”, resaltó.También anunció que el 10 de noviembre se abrirán los sobres licitatorios para la obra acceso Norte a Concepción del Uruguay, tramo intendente Arturo Frondizi-Autovía 14 que cuenta con un presupuesto que supera los 1.700 millones de pesos. En tanto, se licitará antes de fin de año la repavimentación de la ruta Nº 39 en el tramo de la ruta Nº 14 hasta Basabilbaso y, en simultáneo, el tramo de Basabilbaso hasta el cruce de la ruta Nº 6, de Rosario del Tala.Durante la apertura del evento que reúne a los sectores productivos, de servicios y educativos de La Histórica y la región, Bordet confirmó que, al igual que en el ejercicio actual, el año que viene las actualizaciones tributarias para los sectores productivos serán por debajo de la inflación. Estuvo acompañado por el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva y por la vicegobernadora, Laura Stratta.“Esto mejora la estructura de costos de las empresas de la provincia y, por lo tanto, su competitividad. A la hora de tomar decisiones, permite que el sector privado genere más inversiones y más puestos de trabajo”, explicó.Bordet recordó que “durante este año acordamos con las organizaciones rurales un aumento del impuesto inmobiliario rural por debajo de la inflación, y no tenemos previsto ningún tipo de ajuste fiscal para poder incrementar el impuesto”, ratificó.“Se trata de medidas de alivio fiscal para nuestros productores, que volveremos a contemplar para el año próximo. Trabajamos para que haya previsibilidad y una disminución de la cargas tributarias, para que se puedan lograr mejores rendimientos, mejores desarrollos en la economía y generación de empleo”.Además, puso de relieve que “en el presupuesto actual, del 2022, eliminamos el impuesto la Ley 4035, que grababa las cargas patronales”, y que únicamente dos provincias en la Argentina lo tenían: “una era Entre Ríos y la otra, Chaco”.Enumeró las obras de infraestructura que impulsa desde la gestión para favorecer la producción, y puso en valor el acompañamiento del gobierno provincial a los sectores productivos a través de “medidas que estimulan la actividad, mediante políticas fiscales y también con herramientas que garantizan el acceso al crédito en condiciones muy competitivas, como por ejemplo el subsidio para reducir la tasas de interés en distintas líneas de financiamiento”.Además resaltó el trabajo junto a la Unión Industrial de Entre Ríos que se plasmó en el convenio por el cual “desde el gobierno de la provincia financiamos con recursos propios el 80 por ciento del salario mínimo, vital y móvil para todas aquellas industrias que incorporen nuevo personal a su planta”.“Nuestro principal objetivo es favorecer la generación de empleo privado en Entre Ríos”, aseguró Bordet y mencionó que, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Consejo Empresarios de Entre Ríos, el empleo privado experimentó un crecimiento. “Esto habla a las claras que hay una política de crecimiento y lo vamos a sostener con medidas, como el alivio fiscal, que tiendan a crear nuevas oportunidades”, adelantó.El gobernador destacó la realización de la Expo Concepción del Uruguay 2022 ya que "muestra y pone en relieve todo lo que realiza la industria, el comercio, el turismo y sus posibilidades de desarrollo económico, productivo y laboral en la provincia”.Abogó por “la articulación, el diálogo y los consensos”, pero puso en el centro, también, la importancia de “medidas de gobierno que tiendan y garanticen seguridad jurídica para quien quiera invertir y obras de infraestructura”.Además, confirmó que en el presupuesto 2023, “también está garantizado el subsidio de tasas para el acceso a distintos créditos, que ya implementamos este año”. A modo de ejemplo, mencionó que “el sector avícola cuenta con una línea de 1.000 millones de pesos destinada a créditos con subsidios compartidos entre Nación y provincia”, y adelantó que “se amplía con 500 millones de pesos más”. Asimismo, aclaró que “esa línea también está disponible para otras cadenas de valor”.Asimismo remarcó que la provincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), trabajan para lograr “distintos métodos de acceso al crédito con tasas beneficiosas para otras cadenas de valor”. “Esto es una política que alcanza a las pequeñas y medianas empresas, en el sector apícola, al sector de porcinos y, también algo que es muy importante, llega a la industria del conocimiento que acá en Concepción del Uruguay es muy fuerte y tiene un gran crecimiento.Participaron, además, los ministros de Economía, Hugo Ballay, de Planeamiento, Marcelo Richard y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el diputado Nacional, Marcelo Casaretto; y el presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (Ipper), Carlos Schepens; la secretaria de Turismo de la provincia, María Laura Saad, intendentes de localidades cercanas, legisladores municipales y provinciales.A su turno, el intendente Martín Oliva dio la bienvenida y destacó el perfil de su ciudad: “Concepción del Uruguay renueva la historia de hace muchos años, cuando algunos visionarios comenzaron con esta exposición”, manifestó.“Tiene, en sus orígenes, la historia, la educación, la producción, la conectividad con nuestra autovía y nuestro puerto. Tiene la cadena de valor más amplia, como la avícola, pero también han crecido las industrias metalmecánica, la de servicios, la del software. La inteligencia y la economía del conocimiento nos distinguen. Hay muchas razones para vivir e invertir aquí”, señaló el presidente municipal.Por su parte, el presidente del Director de Granja Tres Arroyos S.A., Joaquín de Grazia, puso de relieve el “fuerte lazo histórico” entre la avicultura y la provincia de Entre Ríos.“Hay un hermoso stand que habla de la historia de la avicultura en Entre Ríos. Esta provincia es rectora en la avicultura, desde 1857 es un ejemplo para todo el país y en la actualidad significa más del 50 por ciento de la producción nacional”, evocó.“Al presente lo estamos viviendo, pero es importante que tengamos en cuenta el gran futuro que tiene la avicultura en el nivel internacional”, sostuvo.En la oportunidad, se hizo entrega de la resolución 2.551, que autoriza efectuar el llamado a licitación para la obra acceso Norte a Concepción del Uruguay, tramo intendente Arturo Frondizi-Autovía 14. Obra básica y pavimentación que cuenta con un presupuesto de 1.737.107. 875 pesos.Además, el gobernador hizo entrega de un aporte a la municipalidad de Concepción del Uruguay por un monto de dos millones de pesos, destinados a gastos de esta nueva edición de la Expo Concepción.También se hizo entrega de un aporte de cinco millones de pesos a la Asociación Educacionista “La Fraternidad”, de Concepción del Uruguay, para la reconstrucción de la torre del Campanario y del reloj.Se concretó un aporte para la parroquia Santa Ana por 1.500.000 pesos para la terminación de obras, y otro, por dos millones de pesos, para el colegio privado N° 96, “San José”, de Santa Anita, para obras en el salón de usos múltiples.Las municipalidades de Pronunciamiento y San Justo, recibieron aportes por 907.300 pesos para la compra de herramientas y para traslado de alumnos de diferentes talleres municipales a Tecnópolis.El municipio de Villa Mantero, recibió un aporte por 2.930.000 pesos para la adquisición de juegos para el parque Ignacio Heit, y para la adquisición de herramientas y traslado de alumnos a Tecnópolis.La propuesta incluye la construcción de obras básicas, pavimento, alcantarillas y puente. En ese sentido, el proyecto completo prevé la pavimentación de la ex Ruta Nacional 14, en el tramo Av. Arturo Frondizi, (tránsito pesado) hasta la actual Ruta Nacional N°14, en el retorno del Km 134, totalizando una longitud de 7.1km. La traza en su recorrido sur-norte vincula el tránsito pesado de la Ciudad con el Corredor Nacional consolidando un nuevo acceso a la Ciudad, el tramo actualmente consiste en un camino rural de tierra.La ruta inicia en la intersección existente con la avenida Arturo Frondizi. Al final del tramo se encuentra la intersección con la RN N° 14, donde se conectará con la rama Este del retorno del Km 134 de dicha vía. Para garantizar la seguridad se prevé la construcción de una rotonda que conecta dicha rama con el nuevo accesoSe considera la construcción de nuevas alcantarillas transversales y longitudinales a lo largo del tramo así como la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo El Molino.La apertura de las ofertas se realizará el 10 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, en la Dirección Provincial de Vialidad. El presupuesto oficial es de 1.737.107.875,48 de pesos, y con un plazo de ejecución es de 18 meses.