Se realizó el plenario de la Corriente Político Sindical de Entre Ríos

El comunicado completo





“Los integrantes de la Corriente Político Sindical de Entre Ríos reunidos en Concepción del

Uruguay para analizar la situación provincial y nacional del Frente Nacional y especialmente

de los trabajadores luego de deliberar deciden hacer pública su postura:



Los trabajadores es decir todos los que vivimos de ingresos fijos somos los grandes

perjudicados por la caída del poder de compra de nuestros ingresos ante lo cual decimos:

-Debe pararse de forma inmediata la voracidad inmoral de la oligarquía monopólica que

maneja el mercado de los alimentos que está dejando sin comida a las familias de los

trabajadores, con la única finalidad de engrosar sus bolsillos aprovechando una difícil

coyuntura mundial. Que quede claro no es todo lo mismo: LOS QUE REMARCAN SE

ENRIQUECEN CADA VEZ MAS, A LOS TRABAJADORES NO LES ALCANZA SU INGRESO PARA

COMER.-



Exigimos a nuestro gobierno:



El inmediato control efectivo de precios en todo el país sobre los monopolios

remarcadores.-

Un aumento urgente de emergencia para trabajadores y jubilados para equilibrar en algo

la caída del poder de compra de los asalariados, sin prejuicio de mantener las paritarias

libres.-

Poner toda la fuerza para la reforma de poder judicial. El pueblo tiene absolutamente

claro que con el Poder Judicial que tenemos se hace imposible una democracia real y la

aplicación de políticas que beneficien a nuestros compatriotas. El Poder Judicial está

ocupado por la oligarquía antinacional y sectaria en beneficio del poder real y en contra

del pueblo

Repudiamos y exigimos esclarecimiento

Repudiamos con total énfasis el intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta y

principal líder del campo popular Cristina Fernández de Kirchner y requerimos, como

imprescindible para la democracia real, el esclarecimiento total del hecho, especialmente

identificando a los instigadores y responsables intelectuales.-

17 de octubre día de la lealtad

Atento a que estamos a pocos días de recordar en forma militante la mayor gesta de los

trabajadores argentinos en el siglo XX , la liberación de su conductor político Juan

Domingo Perón se no hace necesario reflexionar sobre su significado en la realidad actual

que nos toca vivir.

El proyecto Nacional necesita que los trabajadores sigamos siendo su columna vertebral

por una simple razón, somos que más necesitamos de una patria liberada, productiva y

con justicia social. Debemos ser los actores centrales para de una vez por todas salir de un

estado en que las políticas las manejen los oligarcas, los imperialistas y guardias

pretorianas (en algunas épocas fueron los militares, hoy los grupos mediáticos y la justicia

colonizada)

En concreto en este 17 de Octubre necesitamos expresar que necesitamos un campo

nacional y popular unido, democrático, que el Partido Justicialista de Entre Ríos su eje

electoral central debe ser abierto a la participación popular, no es sólo con gestión como

se triunfará. Nosotros entendemos que todos los coqueteos con el enemigo son

contraproducentes, debemos salir a denunciar a los candidatos que fueron cómplices de

nuestras miserias con todas las letras y no tratar de tranzar con ellos. En nuestra provincia

se pretende dar como inevitable ganador a un candidato. Hoy rememorando aquel 17 de

Octubre decimos que Frigerio no es inevitable y que todos los que desde campo nacional

promuevan su candidatura, por acción o por omisión, son cómplices y serán responsables

de la aplicación de las políticas preperonistas que describe su jefe en su libro “para Que”.-

La Corriente Político Sindical de Entre Ríos, expresa:

1- La solución a los problemas que vivimos es más peronismo

2- Los trabajadores somos la columna vertebral del movimiento nacional y debemos

tener la participación política correspondiente

3- La participación y la movilización popular son las herramientas que debemos usar

para enfrentar a la oligarquía. Nuestro total respaldo a la movilización a realizarse

el 17 de Octubre en Plaza de mayo

4- Por una herramienta política, llámese Partido Justicialista, abierta y democrática

5- Queremos que los candidatos se resuelvan en las urnas, repudiamos todos los

intentos de destruir candidatos nacionales y populares como método de hacer

política.-

6- Por una patria libre, Justa y Soberana. L a conseguiremos”.