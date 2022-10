Con equilibrio fiscal y sin endeudamiento: Bordet presentó el Presupuesto 2023

El gobernador Gustavo Bordet envió a la legislatura el proyecto de presupuesto 2023. El texto no prevé autorización para endeudamiento, fortalece la obra pública, la política salarial y el apoyo a los sectores productivos con el objetivo de generar más empleos privados.



“Es un presupuesto equilibrado que nuevamente no necesita solicitar a la Legislatura autorización para endeudamiento”, resaltó el ministro de Economía, Hugo Ballay, y destacó que el proyecto fortalece la gestión con partidas para salud, desarrollo social, seguridad y obras públicas.



Tal como lo establece la Constitución, el gobernador remitió este viernes el proyecto de presupuesto para el año próximo a la Cámara de Diputados provincial. También se creará un fondo de asignación específica que permitirá realizar colocaciones financieras atadas al tipo de cambio para hacer frente a la variación de la deuda en moneda extranjera ante eventuales modificaciones en el tipo de cambio. Partidas especiales para salarios Respecto de la política salarial para el año próximo, Ballay resaltó que “volvemos a contemplar dentro de las partidas presupuestarias atender salarios, acompañado con la inflación. No es solamente un mensaje del gobernador, es una realidad concreta que ya estamos cumpliendo este año”.



En ese marco, adelantó que “el proyecto del presupuesto contempla partidas especiales para atender incrementos salariales que acompañen la inflación”, e indicó que “el gobierno nacional prevé una inflación para el año próximo del 60 por ciento”.



Ballay contextualizó la inclusión de las partidas especiales en la decisión del gobernador de dialogar permanentemente con los gremios de los trabajadores del sector público, “así como también con todas las instituciones”, acotó. “El diálogo siempre nos permite mejorar las políticas públicas y la gestión”, sostuvo.



De la misma manera, confirmó que “para el año que viene seguiremos fortaleciendo las inversiones en salud, educación, seguridad y la obra pública, que motoriza la economía, crea trabajo y desarrollo en todo el territorio”. Financiar la creación de puestos de trabajo privados El titular de Economía confirmó que “el año que viene la provincia seguirá invirtiendo recursos para promover la actividad económica del sector privado”, y puso como ejemplo “el subsidio a las tasas de interés para que las pymes de Entre Ríos accedan al financiamiento que necesitan para crecer”.



Asimismo, ratificó que el texto elevado a la legislatura también prevé “darle continuidad al proyecto elaborado con la Unión Industrial de Entre Ríos para apoyar con recursos propios la creación de nuevos empleos en las industrias”, así como también “continuaremos fortaleciendo el Fondo de Garantías de Entre Ríos, que es una herramienta clave para potenciar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia a mejores condiciones de financiamiento”. Un fondo que protege a la provincia “Una novedad que tiene este proyecto de presupuesto es la posibilidad de crear un fondo para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, pueda realizar colocaciones financieras atadas al tipo de cambio. El monto máximo será el mismo que los compromisos de la deuda tomada en dólares. Esto permitirá hacer frente a la variación de la deuda en moneda extranjera ante eventuales modificaciones en el tipo de cambio”, agregó Ballay. Disminución y sustentabilidad de la deuda Por otro lado, Ballay explicó que el equilibrio logrado en el presupuesto 2023 incluye el pago del primer vencimiento de capital más intereses de la deuda en moneda extranjera. “Esto demuestra que estábamos en lo cierto cuando reestructuramos la deuda y dijimos que no comprometeríamos ni el final de la gestión, ni gestiones futuras. Así lo refleja este proyecto de Ley”.



Recordó que “la Ley de Responsabilidad Legal establece que las deudas de las provincias no pueden superar el 15 por ciento de sus recursos corrientes”, y aclaró que, “aun amortizando la deuda de capital internacional, el endeudamiento de Entre Ríos no llega al 6 por ciento. O sea que está muy por debajo de ese tope legal”.



Por último, subrayó que “el stock de deuda dolarizada de la provincia vuelve a bajar respecto a la proyección de 2022”, por lo que “carecen de sentido las críticas que se hicieron al momento de tomar la deuda en moneda extranjera, porque aun dolarizando el total de la deuda del proyecto de presupuesto, disminuye”.



“Son siete años de trabajo con la conducción de un gobernador que se comprometió a ordenar los números de la provincia y el reflejo está no solamente en este proyecto de presupuesto, sino también en la ejecución del presente ejercicio”, concluyó Ballay. A disposición para el debate legislativo En relación al tratamiento legislativo del proyecto, el ministro de Economía adelantó que “vamos a estar a disposición, como lo hicimos siempre”, y que “también le hacemos llegar a cada legislador el detalle de las obras contempladas en cada uno de los departamentos”, por lo que “tienen la posibilidad de incorporar dichas obras si no lo hicieron previamente a la confección”. El presupuesto en números El proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo elevó a la legislatura incluye las proyecciones realizadas por el gobierno nacional: un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2 por ciento, y una inflación estimada del 60 por ciento.



La obra pública tendrá un incremento superior al 60 por ciento y se garantizará la continuidad de aquellas obras en ejecución y el inicio de las que fueron priorizadas como política de gobierno. Además, la transferencia nacional para atender el déficit del sistema previsional será de 9.000 millones de pesos.



Del total de los Recursos del Tesoro detrayendo la totalidad de los gastos, incluido el déficit del sistema previsional, y las partidas destinadas a la inversión en obra pública arroja un resultado financiero del tesoro del 32.800 millones de pesos, con lo que se atiende los compromisos por los vencimientos de la Deuda.



Este presupuesto contempla en su apertura un Fondo de Reserva de $ 8.000 millones, ampliables durante el ejercicio, el que podrá ser invertido en el sistema financiero o en el mercado de capitales a fin de resguardar el cumplimiento de los compromisos de la deuda internacional ante eventuales fluctuaciones no previstas en el tipo de cambio.



En igual sentido a lo considerado en el presupuesto 2022, el presente contempla una partida extraordinaria con destino a incrementos salariales que compense las distorsiones provocadas por la inflación.



No contempla autorización de endeudamiento, lo que implica que todos los compromisos, incluyendo los vencimientos de la deuda, serán atendidos con los recursos corrientes.



El saldo total de la deuda consolida el decrecimiento que viene experimentado en los últimos años y, en términos absolutos hacia el ejercicio 2023, alcanza un total de 10.900 millones de pesos. Expresado en dólar promedio representa U$S 648 millones. Vale recordar que hacia fines del 2017 dicho valor promediaba los 1.500 millones de dólares.



En términos relativos, a fines del 2017 el monto total de la deuda representaba el 62 por ciento del total de los recursos corrientes, el 69 por ciento a fines del 2019 y hacia el 2023 dicha relación se ubica en el orden del 27 por ciento.



En relación a los servicios de la deuda que comprenden los compromisos anuales en concepto de capital e intereses, los vencimientos proyectados hacia 2023 representan apenas el 6 por ciento de los recursos corrientes.