La Fedun aprobó propuesta paritaria del Gobierno: en qué consiste la mejora

Eleva en un 20 por ciento los actuales valores salariales, y reclamó la inmediata suba del mínimo no imponible de Ganancias, informó el gremio.



Funcionarios de la cartera educativa a cargo del ministro Jaime Perczyk y los cinco gremios docentes universitarios con representación nacional se reunieron hace dos días en el Palacio Pizzurno y debatieron los alcances de la propuesta oficial, consistente en otra mejora del 9 por ciento para octubre, un 7 para noviembre y otro 4 en diciembre.



La Fedun había solicitado la reapertura de la negociación salarial para que "los salarios no pierdan ante la inflación", por lo que hace dos días las autoridades ofrecieron un aumento.



El lunes deberán responder si aceptan la oferta salarial oficial los restantes gremios, Ctera, UDA, Conadu y Conadu Histórica, que decidieron evaluar a fondo la propuesta.



A la actual paritaria anual se sumaría de esta forma otro 20 por ciento y, en diciembre, habrá una nueva evaluación del acuerdo para garantizar que "los salarios no pierdan ante el elevado proceso inflacionario", en tanto otra revisión se producirá en febrero de 2023.



El plenario exigió que se solicite a Educación la inmediata convocatoria a una reunión para implementar el plan acordado para el pase de docentes con cargo de ayudantes de primera a Jefes de Trabajos Prácticos y para asignar rentas para cargos ad honorem.



Los secretarios generales demandaron que se eleve el piso del "mal llamado Impuesto a las Ganancias, porque el salario no es ganancia, a fin de que ese tributo deje de afectar cada vez a más trabajadores de forma injusta alcanzados por la medida", señalaron.



Por último, el gremio informó que realiza gestiones con las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que la actualización del 82 por ciento móvil jubilatorio sea trimestral y no semestral a fin de morigerar la inflación.