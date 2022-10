El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas no consiguieron cerrar una pauta salarial en la reunión de este viernes a la mañana. Hasta el momento, no hay definida ninguna nueva medida de fuerza, pero no se descarta que puedan llegar lanzar un nuevo paro de colectivos la semana que viene.



La audiencia, que comenzó a las 10 horas, pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes en las partes quedaron en acercar posiciones, confiaron las fuentes a Adnsur.

La semana que viene será clave para ver si llegan a un acuerdo que ponga fin al conflicto o llevan adelante una nueva medida de fuerza.

Los choferes piden una pauta salarial de $ 200.000 para estos últimos meses, pero las empresas aún no estarían en condiciones pagarlo.