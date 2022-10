Inauguran "hito" que marca distancia entre el Ecuador y las Islas Malvinas

La señalética presentada este jueves apunta desde la mitad exacta del planeta Tierra, sobre Ecuador, hacia las Islas Malvinas y detalla la distancia de, según indicó el embajador Fuks en su cuenta de Twitter.Al respecto, Carmona aseguró queEl secretario arribó el miércoles a la República de Ecuador, donde fue recibido en la Residencia Oficial por Fuks, informaron a través de un comunicado.Allí se reunió con los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional y con miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales.En ese marco, el secretario expuso sobre la Cuestión Malvinas y la política antártica argentina en la en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.y los espacios marítimos e insulares correspondientes", escribió Carmona en su cuenta de Twitter.Además, el secretario dialogó con medios locales y reforzó el reclamo al Reino Unido por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas."Vimos la posición categórica de Gran Bretaña a favor de Ucrania y la aplaudimos pero le reclamamos que sea coherente en Sudamérica, no se puede sostener el discurso de la integridad territorial cuando te conviene y violarla sistemáticamente durante 190 años en Argentina", dijo en diálogo con Radio Pichincha.Y señaló que "el Gobierno británico actual tiene una posición reticente, no quieren negociar porque aseguran que hubo una guerra y la ganaron, pero las guerras no generan derechos e incluso hay un contexto internacional en el que le resulta difícil a Reino Unidos sostener la negativa".Luego, acompañado por Fuks y funcionarios de la embajada, mantuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Javier Virgilio Saquicela, y los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Ecuador donde se destacaron los lazos de hermandad entre ambos países, el apoyo histórico de Ecuador a la posición argentina en la Cuestión Malvinas y la cooperación bilateral en materia antártica.En horas de la tarde se reunió con el Director de Naciones Unidas de la Subsecretaría de Relaciones Multilaterales de la cancillería ecuatoriana.Finalizando el primer día de su visita al Ecuador, Fuks y Carmona brindaron una recepción en la Residencia Oficial, donde estuvieron presentes los miembros de la Comisión para el Diálogo por Malvinas, los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador- Argentina, el Presidente de la Asamblea Nacional Javier Virgilio Saquicela, el Viceprefecto de Pichincha e invitados especiales.En tanto,Allí, expresó la