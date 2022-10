El Concejo Deliberante aprobó la creación del Programa "Marca Paraná"

Concejales de todos los bloques que componen la legislatura capitalina aprobaron por unanimidad el proceso participativo de elaboración del Programa "Marca Paraná", del cual intervinieron representantes del ámbito turístico, productivo, industrial, académico, ambiental, profesional, cultural y deportivo de nuestra ciudad, constituyendo las bases para la conformación del Consejo Asesor."Quiero destacar la participación de todos los sectores de la ciudad que estuvieron involucrados en el proyecto, donde se dio un lindo trabajo para definir lo que nosotros llamamos el sello de la ciudad", explicó el presidente del bloque de concejales del "Frente Creer", Sergio Elizar.En este sentido, el edil dijo que "la idea es que nuestra ciudad tenga su marca para todas las actividades, ya sean sociales o de la vida política"."Ya se está utilizando esta marca para todas la actividades que se realizan desde el municipio, y se ha instalado con mucha fuerza en la consciencia de los paranaenses. Los vecinos y vecinas ya la están tomando como algo distintivo y propio que construye la identidad de nuestra ciudad capital", concluyó.En los fundamentos de la norma se sostiene que se crea "el Programa Marca Paraná, como herramienta de implementación, promoción y desarrollo de los bienes y servicios producidos por personas humanas o jurídicas radicadas en el territorio de la ciudad de Paraná, como instrumento estratégico para agregar valor y competitividad a la producción y los talentos locales, el turismo y el patrimonio cultural e histórico de la Ciudad de Paraná, en el plano regional, nacional e internacional".Durante el plenario también se sancionó una ordenanza, autoría de los concejales Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulin (Juntos por el Cambio), mediante el cual se modificó el art. 2° de la Ordenanza Nº 9406, referente al Programa de Padrinazgo de la Fundación Crisálida, organización sin fines de lucro de oncología y cuidados paliativos que ayuda a niños y adolescentes enfermos de cáncer a transitar dicha enfermedad con contención, soporte, compañía, asesoramiento y todo lo necesario para mejorar su calidad de vida.En el artículo modificado se expresa que "deberá visualizarse en el portal web de Afim, un banner con acceso a la información del Programa de Padrinazgo de la Fundación Crisálida para difundir entre los ciudadanos de Paraná la necesidad de la construcción de una Sala de Oncología Pediátrica en la Provincia y Hospice Pediátrico", y añade "la importancia del aporte de todos para su concreción, ya sea a través de donaciones online en www.fundacioncrisalida.org o a través depósitos o transferencias bancarias en la cuenta N° 165-662462-6, CBU: 3860165501000066246269 de la Fundación Crisálida en el Nuevo Banco de Entre Ríos".En la oportunidad fue girado a las Comisiones de Legislación y Economía el proyecto presentado por los ediles de Políticas para la República que dispone la instalación y colocación de micromedidores de agua en todos los inmuebles del ejido municipal.A través de esta iniciativa se prevé que "toda nueva conexión de agua a la red municipal contemplará la instalación del correspondiente micromedidor, conforme a las pautas que se fijen en la reglamentación".Al referirse a este proyecto, el concejal Emiliano Murador recordó que "esta reglamentación ya existe, pero consideramos que no es suficiente o que no tenido un debido cumplimiento"."Entendemos que la instalación y el uso de los medidores para controlar el consumo domiciliario es importante para poder llevar adelante una política pública que cuide el agua, entendiendo que es un recurso vital y finito", remarcó.Sobre el final del plenario se aprobó un proyecto de comunicación que fue ingresado "in voce" por el concejal Sergio Granetto (Frente Creer) y que tuvo el acompañamiento unánime de todas y todos los ediles presentes a través del cual se expresó el profundo pesar y se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del periodista Alfredo Belotti, el pasado 4 de octubre.