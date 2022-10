Fernández tomó juramento a las ministras de Trabajo, Desarrollo Social y Mujeres

Palabras del presidente

El presidente Alberto Fernández tomó juramento este mediodía, en el Parque Colón de Casa Rosada, a las nuevas ministras de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos, Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina."Es un día muy grato porque estamos sumando a tres mujeres valiosas a nuestro Gabinete, que deberán seguir adelante con la tarea que han iniciado quienes las precedieron", expresó el mandatario durante la ceremonia.En referencia a las ministras el Presidente afirmó: "Si hay algo que nos une a ellas es la convicción de que debemos estar unidos por sobre todas las cosas. Aunque intenten dividirnos, la separación no tiene sentido. Las diferencias deberemos saldarlas en unidad y respetándonos".Luego de la jura el Jefe de Estado saludó a los ministros y la ministra salientes a quienes agradeció "por la labor desempeñada" y les dio la bienvenida a las funcionarias designadas.Sobre Tolosa Paz afirmó: "En materia de desarrollo social estoy seguro de que es de las personas que más conocen la Argentina, y me lo demostró siendo candidata, haciendo campaña incansablemente en toda la provincia de Buenos Aires, y como diputada, acompañando las decisiones del Poder Ejecutivo".Al referirse a Mazzina, destacó: "Era hora de poder escuchar al feminismo del interior de la Patria, por eso pensé en Ayelén" y afirmó: "Queremos una Patria donde se termine la desigualdad, se respete la identidad de cada uno y las mujeres crezcan en derechos".Por último, el Presidente destacó a la ministra de Trabajo "por sus convicciones que nunca dejó de lado, porque es una muy buena economista, y una trabajadora incansable. Y lo último, que es común a sus otras dos compañeras: su enorme militancia".Estuvieron presentes integrantes del gabinete nacional, gobernadores provinciales, intendentes e intendentas, legisladores y legisladoras, referentes de sindicatos, organizaciones sociales y del movimiento de mujeres y diversidades.Victoria Tolosa Paz (bonaerense de 49 años) es contadora pública, y hasta el momento se desempeñó como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales hasta el 30 de julio de 2021.Ayelén Mazzina (puntana de 32 años) es profesora en Ciencia Política, y fue secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis hasta la fecha. Estuvo a cargo de la organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, y se desempeñó como concejala por la Ciudad de San Luis.Raquel "Kelly" Kismer de Olmos (porteña de 70 años) es economista y se desempeñó hasta la actualidad como vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Fue concejala y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y secretaria de Asuntos Municipales de la Nación entre 2007 y 2009.