Elecciones en Consejo de la Magistratura: las propuestas de “Abogacía Federal”

La Lista “Abogacía Federal" presentó sus propuestas para las elecciones por el estamento de la abogacía de cara a la renovación del Consejo de la Magistratura para el periodo 2022-2026 cuyas elecciones serán el 18 de octubre.



Uno de los candidatos, José Sánchez, presentó las propuestas este jueves en el Colegio de la Abogacía de Paraná.



“Estas elecciones son muy importantes porque el Consejo de la Magistratura designa los jueces, maneja el presupuesto del Poder Judicial de la nación y tiene incidencia directa sobre el trabajo de los jueces y abogados”, expresó el candidato a Elonce al destacar que “todas estas cosas nos motivan para plantear diversas alternativas que no se dan en estos espacios”.



Asimismo, detalló que “es trascendente que los abogados ocupen estos espacios porque justamente corresponden a la Abogacía, en este momento no se da el equilibrio constitucional que se plante porque hay nueve representantes de la política y queremos superar la grieta”.



“Muchos hablan de política en vez de abogacía, y en nuestra lista están los abogados que quieren agilizar la Justicia y proponer un observatorio de sentencias”, sostuvo al remarcar que “somos abogados en el ejercicio de la profesión y no en la política”.



El primer lugar de la lista lo ocupa la actual consejera y decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez; acompañada en segundo lugar por el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, Ignacio Segura. La lista la completan la expresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires María del Carmen Besteiro; Rubén Ramos, Secretario General de Abogados del Estado; Verónica Flor del espacio Evolución Radical; José Sánchez vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Claudia Maccagno de la provincia de Santa Fe y presidenta del Instituto de Derecho Previsional; mientras que completa la nómina Rodolfo Gilli, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán.