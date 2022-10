UPCN pide precisiones sobre la nacionalización de la Facultad FHAyCs de UADER

Política Agrupación del personal administrativo respalda la nacionalización de FHAyCs

UPCN solicitó, a través de un comunicado, "un ámbito donde las autoridades que corresponda expliciten los alcances del proyecto de ley para nacionalizar la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos"."Desde que trascendió por los medios de comunicación la existencia de un proyecto de ley que, con el correr de los días, nos enteramos que la diputada Blanca Osuna ya presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, hemos visto publicadas las consideraciones más diversas sobre el tema. Hemos podido leer una defensa integral del proyecto por parte de la Decana de la Facultad en cuestión y declaraciones del Rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en las que consideró que es tan posible que la iniciativa prospere como que él gane el Quini 6. También hemos visto trabajadores a favor y otros que plantearon una serie de dudas y del mismo modo, el cuerpo docente. Imaginamos las preguntas que se pueden estar haciendo también los estudiantes", indicaron desde el sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos."Entre tanta incertidumbre, rescatamos la palabra del gobernador Bordet quien ha expresado públicamente que `hay que dar un debate, hablar con todos los sectores, generar consensos y ponernos de acuerdo´. No obstante, advertimos que nada se hizo en esa dirección y no vemos que haya intenciones de avanzar en ese sentido", fundamentaron desde UPCN.Y agregan en el comunicado: "El tema puede aparecer y desaparecer de la agenda de los medios, pero se mantiene en la agenda de UPCN. Preguntamos: ¿Hay algo que no se puede decir o se trata de esconder? ¿Por qué no convocan a una mesa donde se sienten todos los sectores que involucra este proyecto? ¿Por qué no habilitan un ámbito donde todos podamos escucharnos, plantear dudas e incluso alternativas si fuese necesario?"."No es cuestión de querer sacarse un problema de encima sin mirar a quién se puede estar afectando o qué falsas expectativas se pueden estar creando", apuntaron desde el gremio. Y recordaron: "Es la segunda vez que nos pronunciamos desde que trascendió la existencia de este proyecto. La primera fue para enumerar una serie de interrogantes que no tenían respuestas y ahora, volvemos a manifestarnos por la misma razón y esta vez reclamamos ser convocados y que se brinde información para despejar tanto misterio".