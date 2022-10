Fernández: "No hay mejor inversión que no sea en educación y ciencia"

El presidente Alberto Fernández sostuvo que "en la sociedad moderna no hay mejor inversión que no sea en educación, conocimiento, ciencia y tecnología", y afirmó que el objetivo de su Gobierno es "hacer una Argentina pujante y una sociedad poderosa", al encabezar el acto de cierre del Encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional en el predio de Tecnópolis.



En su discurso, el mandatario sostuvo que "en la sociedad moderna no hay mejor inversión que no sea en educación, conocimiento, ciencia y tecnología", al afirmar que, de ese modo, "lo que se está haciendo es sembrar futuro y haciendo rica a la sociedad".



Así, cuestionó a los sectores que "no entienden" la importancia de "apostar a la ciencia y la tecnología" y de que el "Estado esté presente allí, porque no siempre es negocio".



En esa línea, planteó que aspirar a ser no ya el "granero del mundo" sino el "supermercado del mundo", como pretendía el expresidente Mauricio Macri, es "no entender lo que pasa en la sociedad moderna", al advertir que "promover eso solamente significa apostar a la postergación de Argentina".



El jefe de Estado afirmó que esa no es la "mejor aspiración" es un "mundo donde el desarrollo científico y tecnológico no para de avanzar".



El mandatario reiteró además la necesidad de levar "recursos y actores" a las zonas "periféricas" del país para que esa inversión "vuelva a esos lugares lo que son: zonas pujantes donde se pueda producir".



"No me gusta la Argentina que concentra su riqueza en el centro del país y tiene una periferia en el norte y en el sur. Esa es una Argentina muy injusta", reiteró.



En esa línea, destacó que el objetivo es "hacer una Argentina pujante y una sociedad poderosa", por lo que la hoja de ruta de su administración es "seguir educando a los argentinos, sembrando conocimiento, apostando a la ciencia y seguir promoviendo la tecnología".



"Allí está la mejor sociedad que queremos", subrayó el mandatario al concluir su mensaje.



Del acto participaron también el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, entre otros funcionarios.