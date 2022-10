"Los movimientos sociales tendrán la escucha y respeto a los reclamos legítimos"

Victoria Tolosa Paz, la flamante ministra de Desarrollo Social le envió un primer mensaje a las organizaciones sociales en conflicto con la cartera al señalar que "tendrán la escucha y el respeto a los reclamos legítimos"."Todos y cada uno de los movimientos sociales tendrán en esta ministra la escucha y el respeto a la representación de los reclamos legítimos que se van a hacer en el ministerio", expresó en diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA.Además, agregó: "Jamás me van a encontrar alejada de la instancia del diálogo porque creo en el para construir la salida de una argentina transformadora".La nueva ministra visitó Casa de Gobierno para reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien le dio la bienvenida oficial y participó además de una reunión con intendentes de Córdoba.A su término, manifestó: "El compromiso asumido desde que el Presidente (Alberto Fernández) hizo público que voy a ser la ministra de Desarrollo Social, hay un trabajo de articulación en una transición que debe ser muy ordenado y responsable para no detener la marcha, así que desde muy temprano trabajando con Juan Manzur en lo que van a ser las metas presupuestarias de acá a diciembre".En la misma línea, amplió: "En el día de ayer, desde muy temprano con Juan Zabaleta estuvimos trabajando con las áreas de las secretarias de Estado, luego con Emilio Pérsico, secretario de Economía Popular, buscando cuáles son las prioridades y cómo articular con el ministro de Economía, Sergio Massa, para que los fondos y las famosas decisiones administrativas nos permitan llevar adelante la tranquilidad en los hogares que necesitan del ministerio".Consultada sobre el diálogo con las organizaciones sociales en el marco de la negociación que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, reveló: "Nada comienza, hay un trabajo que se venía desarrollando. Los últimos reclamos de los movimientos sociales han sido escuchados por el ministro, y los acuerdos que se hagan en estos días y cada una de las decisiones de Zabaleta están avalados por mí, esto tiene que ver con una transición en la que nos hemos comprometido"."Lo primero que hay que hacer es pensar en la gente que no llega a fin de mes, la gente que está mal, que no tiene trabajo, y el ministerio tiene que ver con las prioridades de un gobierno. El Presidente lo pone en palabras muy sencillas: empezar por los últimos", puntualizó.En tanto, subrayó el trabajo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner en la recuperación económica tras la crisis de 2001, y aseguró que su asunción le otorgará al cargo "la impronta de una mujer que tiene más de 20 años de experiencia en políticas sociales y que entró a ese ministerio cuando tenía 28 años en una crisis económica como fue la salida de 2001"."Pude ver con mis propios ojos la enorme gestión que hicieron tanto Néstor como Cristina en materia social, y la gran tarea de Alicia Kirchner en ese momento. Lamentablemente también vi como la argentina volvió a repetir historias que queremos dejar atrás", expresó.Por último, indicó que presentará hoy su renuncia en la Cámara de Diputados y acompañará la asunción de Micaela Morán en su lugar, y continuará la jornada con reuniones en el Ministerio."La historia de no apostar al trabajo trae como consecuencia el crecimiento de la pobreza y ese es el motivo por el cual tomo esta responsabilidad para acompañar esta Argentina que conducen Alberto y Cristina que busca generar trabajo todos los días. Desarrollo Social tiene una gran tarea, y para todos los demás siempre va a haber un Estado presente", concluyó.