UPCN trabaja en la modificación del reglamento del personal de educación

Con gran convocatoria de delegados de Educación, se llevó a cabo una reunión en el Auditorio Juan Domingo Perón de la sede gremial de UPCN para tratar los avances en la discusión de la modificación de la resolución 2231, que establece los derechos y obligaciones del personal de educación del escalafón general.



En el encuentro se generó un ámbito de debate acerca de los puntos que se están tratando, ya que la resolución vigente tiene artículos que se prestan a confusiones.



El Sindicato pide fundamentalmente la mayor especificidad en cuanto a las tareas que deben cumplir ordenanzas, personal administrativo, personal de mantenimiento, ecónomos, mayordomos, encargados de depósitos, choferes, serenos, personal de campo y personal de cocina.



La resolución 2231 del CGE está siendo analizada en el ámbito de la paritaria sectorial, donde UPCN ha propuesto varios cambios para actualizar su contenido y garantizar mejores condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras. Entre los aspectos a modificar, el primer punto fue que se reemplace el término no docente por auxiliar de educación.



Por otro lado, se pretende trabajar sobre las actividades que están vinculadas al personal de educación inicial, la propuesta del Gremio es que se aclare que las y los ordenanzas no deben atender situaciones puntuales de las y los niños que asisten a los jardines, ya que esta es una tarea propia del docente.



En cuanto a la ocupación de vacantes, UPCN solicitó se tenga en cuenta la antigüedad del personal que está en el establecimiento educativo y que además, si hubiera vacantes de carácter administrativo o técnico, se priorice a los que ya se desempeñan en ese lugar de trabajo.



Por último, el Gremio introdujo a la discusión lo relativo a las escuelas agrotécnicas, ya que tienen un régimen particular que debe estar reglamentado.