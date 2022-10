“Arena silicia para el fracking”: exponen documento y detallan “impacto”

El fracking o también conocido como fractura hidráulica, es una práctica que se desarrolla con el fin de extraer del subsuelo recursos como petróleo y gas de una manera no convencional.



Esta técnica se realiza inyectando agua con arena y algunos productos químicos. Para ello es necesario ejercer una gran cantidad de presión y de esta forma extraer dichos recursos, lo cual “provoca fracturas y daños de gran magnitud en las distintas capas de los suelos”, se destaca. Este 11 de octubre es el día internacional contra el Fracking.



En ese marco, este martes se desarrolló en Paraná un conversatorio sobre “arenas para el fracking” organizado por la Fundación Cauce.



Desde la organización, la abogada Valeria Enderle, contó a Elonce que la disertación se realizó con el objetivo de “presentar el documento ‘arena silicia para el fracking’ que es una actividad que se desarrolla en la provincia, que es la tercera actividad y con la que se extraen cuatro millones de toneladas de arenas especialmente dirigidas para Vaca Muerta para realizar fracking”.



Asimismo alertó de los impactos sociales sobre “la salud de las poblaciones que viven cerca de las canteras y de las plantas de procesamiento de las arenas, la principal enfermedad que genera por respirar este polvo de sílice es la silicosis y el cáncer de pulmón. También hay impactos en el ambiente, en la biodiversidad, en los paisajes y los humedales”.



“Se extrae arena de río, en el Paraná, en el Uruguay y en canteras en la zona de Diamante, Gualeguay, Ibicuy. Y también en la zona de Concepción del Uruguay y en Concordia”, mencionó.



Piden que haya “mayor control” desde “la Secretaría de Ambiente con aquellas empresas que no tienen el certificado de aptitud ambiental o la renovación del certificado. Y de la dirección de Minería en cuanto a los certificados que otorga, y además con lo que se aporta de impuestos”.



“Opciones ante la extracción de arenas silicias no hay, porque es uno de los principales insumos que se utilizan en el fracking, y nuestra provincia lo venía realizando para la industria del vidrio pero entre 2016 y 2017 hubo un boom de extracción por los costos mucho más bajos que tiene en Entre Ríos respecto de Chubut”, manifestó la letrada.



Del conversatorio participaron Fernando Cabrera, del Observatorio Petrolero Sur; Mariano Novas investigador del Conicet; Verónica Fischbach, abogada de Agmer. Elonce.com