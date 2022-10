Paro de colectivos: FATAP afirma que no cuenta “con los ingresos necesarios”

en el Ministerio de Trabajo, al no haber acuerdo entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).La acción dispuesta por la UTA afectará a todo el sistema de transporte urbano del interior del país.En un comunicado, a raíz de la falta de un acuerdo con los choferes que llevaron a éstos a ratificar el paro de 48 horas, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) hizo saber que “en el marco de las negociaciones paritarias que se mantienen con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por no contar con los ingresos necesarios para dotar a la actividad de la sustentabilidad económico financiera imprescindible para asumir compromisos en nombre de nuestras asociadas, no ha sido posible acordar con la representación sindical una nueva escala salarial que atienda sus legítimos y fundados reclamos.Los choferes de micros de media y larga distancia del interior buscan cerrar un acuerdo donde se equipare sus ingresos al“Las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, del Consejo Federal del Transporte (Cofetra) y los poderes concedentes municipales se han mantenido ausentes de las audiencias y prescindentes de toda decisión que pudiera generar garantías de previsibilidad que habiliten una discusión salarial franca y productiva, a pesar de las incontables gestiones y exhortaciones que se les formulara en ese sentido.“Se mantienen así las groseras asimetrías en la asignación de asistencias al transporte automotor de pasajeros urbanos y suburbanos, que perjudican claramente al Interior, y que tantas veces hemos denunciado desde Fatap, sin que ninguna autoridad nacional haya atinado siquiera a revisar ese sistema injusto, que condena a los millones de usuarios del Interior a abonar tarifas elevadas y a ver como día a día disminuye la calidad del servicio, de la mano del deterioro del material rodante, que resulta imposible renovar en las actuales condiciones.“Hemos intentado por todos los medios crear conciencia en las autoridades competentes respecto de la gravedad de la situación del sector, sin obtener respuestas concretas, lo que nos ha colocado en un estado de imposibilidad material de avanzar en la negociación paritaria.“Ello así en tanto que el presupuesto originalmente comprometido al sector es hoy manifiestamente insuficiente por efecto del proceso inflacionario que se viene registrando desde hace largos meses, y ni siquiera se ha concretado el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que establecía un importe razonable de asistencias al sector para el mismo período.“Fatap ratifica su permanente voluntad de diálogo y acuerdo, pero también reafirma que solo asumirá compromisos salariales cuando ello sea posible, en función de contar con los recursos necesarios, que le permitan hacerlo con la responsabilidad que el sustento de miles de trabajadores merece”, concluyó el comunicado de la federación de empresarios del transporte.