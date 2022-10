Diputados trató el proyecto que crea escalafón propio en la Orquesta Sinfónica

Este martes se realizó una reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), para tratar el proyecto de ley que establece condiciones generales de ingreso, promoción de categorías y grado de escalafón para la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, autoría del ex diputado José Allende.



"Debemos lograr un trabajo consensuado a partir de las necesidades y demandas de la Orquesta Sinfónica", afirmó Ramos.



La secretaria de Cultura, Francisca D'Agostino, expresó que la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos es de las mejores del país y que este proyecto "permite un crecimiento en la carrera de los músicos y no perder los grandes talentos que tenemos".



El director artístico de la Orquesta Sinfónica, Luis Gorelik, destacó que es "un organismo artístico y cultural prestigioso que ha acompañado la vida cultural de la provincia por casi un siglo", y afirmó: "el bien mayor debe ser objeto de debate y replanteo. No se debe enfocar solo en lo musical, sino también en lo pedagógico y la inclusión social. La Orquesta tiene que ser un imán que traccione a todas y todos los gurises que están estudiando música, para que la vean como un lugar donde podrían desarrollar su vida profesional de forma previsible".



La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, expresó que este proyecto "es una reivindicación en un momento donde ya se hicieron llamados a concursos, en los que suelen quedar cargos vacantes porque en términos de remuneración los músicos eligen integrar otras orquestas. El interés mayor es que nuestra orquesta funcione con jerarquía, sea reconocida y llegue a todos los rincones de la provincia".



El delegado gremial Marcelo Barolin dijo que "este proyecto surgió en 2012 cuando se percibió la necesidad de mejora de los concursos", y Omar Lacuadra agregó que "nos parece importante promover los valores de Entre Ríos, siendo una gran posibilidad desarrollarse dentro de nuestra Orquesta".



Inmuebles



Por otro lado, se abordó el proyecto de ley, autoría del diputado Gustavo Zavallo (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que autoriza al Gobierno Provincial a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Seguí de un inmueble de propiedad ubicado en el departamento Paraná, distrito Quebracho, con el cargo de construir un centro de salud.



"El crecimiento de este municipio requiere de mayor infraestructura, dando una respuesta a un mejor servicio de salud", afirmó Zavallo.



También el que ratifica la vigencia de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, dispuesta por la Ley 10.116 y su ratificatoria 10.769, de un inmueble con destino a zona y/o playa de transferencia de camiones de alto porte y radicación de empresas con fines productivos. El mismo contó con la defensa de su autor, el senador Horacio Amavet.



Asimismo, se trató la iniciativa de autorizar al Gobierno Provincial a transferir a título de donación a favor de la comuna de Sauce Montrull un inmueble de su propiedad, con destino a la construcción de un polideportivo.



También el que autoriza a transferir a título de donación un inmueble de su propiedad a favor de la Municipalidad de Aldea María Luisa, al cual se decidió incorporar modificaciones.



De la reunión presidida por la diputada Ramos participaron los diputados y diputadas Ayelén Acosta, José Cáceres, Vanesa Castillo, Sergio Castrillón, Stefanía Cora, Mariana Farfán, Paola Rubattino, Esteban Vitor y Gustavo Zavallo.



Reforma integral de la Ley 10.027



También se reunió la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, presidida por el diputado Leonardo Silva (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), para continuar con el abordaje de la reforma integral de la Ley 10.027 de Régimen Municipal.



De la reunión participaron las diputadas y diputados Juan Pablo Cosso, Mariana Farfán, José Kramer y Silvia Moreno. También la directora de Relaciones Fiscales con Municipios, Anabella Cosentino, y la jefa del Área de Municipios del Tribunal de Cuentas, Ayelén Cantero.