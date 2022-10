Se inauguró en Antelo el nuevo paseo en la vieja estación ferroviaria

Historias de superación

La vicegobernadora Laura Stratta compartió con vecinos y vecinas de Antelo, en el departamento Victoria, la inauguración del Paseo "Néstor Oscar Ledesma", un espacio para uso recreativo, cultural y deportivo que está emplazado en los terrenos que eran del ferrocarril y que en 2021 el Gobierno de la provincia dio en comodato a la Comuna de Antelo a partir de gestiones de Ledesma, fallecido durante su mandato al frente de la Comuna.El acto contó con la presencia del presidente comunal Claudio Taborda; del senador departamental Gastón Bagnat; del subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno, Daniel Kramer; del sacerdote Emanuel Zapaterra que bendijo el nuevo paseo, y de autoridades provinciales y locales, además de público de la localidad.En el marco de la inauguración del paseo, la vicegobernadora recorrió los stands de emprendedores de la economía social que se hicieron presentes en el lugar, teniendo en cuenta que durante esta jornada festiva también se desarrolló la 5ta fecha "coronación" del zonal de Duatlón Rural denominado "Copa Venzo 2022 que reunió a 200 atletas provenientes de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos."Cuando llegué aquí sentí una felicidad enorme y también un orgullo al ver cómo Antelo ha ido creciendo, se ha ido afianzando y ha ido logrando una identidad que justamente hoy puede verse en esta multiplicidad de acciones que se combinan en un día", indicó Stratta."Muchos de nuestros pueblos crecieron y se desarrollaron a la vera de las vías del tren. Cuando el tren ya no pasó, buscaron redefinir su identidad y hoy estar poniendo en valor este espacio y que sea un lugar para actividades culturales, recreativas, y que sea un espacio de la comunidad, tiene que ver con la identidad, con el orgullo de ser de aquí de Antelo, con el orgullo de ser entrerrianas y entrerrianos", sostuvo Stratta y recordó cuando en 2021 junto a la ministra de Gobierno Rosario Romero, habían recibido al expresidente comunal Néstor Ledesma "con su sueño de poner en valor la vieja estación"."Esto tiene que ver con un trabajo articulado y en equipo. Cuando todos nos comprometemos con un objetivo, siempre crecen nuestras comunidades y aquí lo que pasó es que llevaron el sueño de poder transferir este inmueble y que la Comuna pudiera ponerlo en valor", resaltó."Aquí hay emprendedores y emprendedoras de la economía social que producen con calidad y a quienes también tenemos que acompañar porque cuando crecen ellos y ellas crece el desarrollo local también, combinando con una actividad deportiva que rescata valores del deporte, de la vida sana, de la vida en comunidad, con un entorno maravilloso tratando justamente de que Antelo se convierta en un lugar destino y característico para este tipo de competencia", puso de relieve la vicegobernadora.Señaló luego: "El Gobernador siempre nos insta a no ser funcionarios de escritorio, sino a ser funcionarios de territorio, a comprometernos con nuestras comunidades" y en esa línea, subrayó la importancia del trabajo en equipo: "Nosotros creemos que la política repara, construye, que mejora, pero sobre todo cuando somos coherentes y consecuentes, cuando somos capaces de trabajar en equipo", dijo.En tanto el senador por el Departamento Victoria, Gastón Bagnat remarcó la "superación" como característica principal de la jornada. "Las historias individuales de todos los deportistas que han venido hoy, que han tenido que superar seguramente un montón de cosas, todos los contratiempos que hubo para superar en la Comuna, desde el momento que Néstor nos abandonó. y Rosita y Nadia se hicieron cargo, y Claudio que no tenía ni pensado en su vida que iba a tener que dejar todo y poner como prioridad hacerse cargo de la Comuna y pudieron entre todos, superar esos escollos", realzó.En el mismo tono, habló también de "una superación muy grande de todo lo que tiene que ver con las diferencias políticas, ideológicas, que desde el primer momento tengo que agradecer que Laura me ha abierto todas las puertas para poder colaborar en todas las gestiones que implicó esto, que durante muchas décadas se quiso hacer y hoy se logró. También estoy muy agradecido", remarcó.Tras agradecer la presencia de la vicegobernadora, del senador y de las y los vecinos en el acto, el presidente comunal Claudio Taborda por su parte destacó que a través de la obra de la estación "quisimos honrar la memoria de Néstor, trabajando, inaugurando lo que él había firmado en su momento que fue la puesta en valor de la vieja estación. Hoy podemos decir, cumplido"."Ha sido un año intenso de trabajo", sostuvo además para mencionar lo realizado junto a las instituciones de la comunidad en materia de gestión y agradeció enfáticamente a los vecinos por la colaboración con la obra de la exestación.La jornada llevada adelante en Antelo, también incluyó la recorrida de la vicegobernadora Stratta por la sede comunal donde se interiorizó acerca de los trabajos de puesta en valor del lugar; y posteriormente la visita, del Centro de Jubilados de Antelo, que con mucho es esfuerzo está concretando el sueño de la sede propia.El presidente la entidad Víctor Zabala, agradeció a la vicegobernadora que "desde el comienzo, en su gestión como Ministra de Desarrollo Social nos ha dado una ayuda que era imposible para nosotros poder lograrla". Hizo extensivo el agradecimiento al gobernador Bordet, a las autoridades presentes, "a los compañeros de la comisión por lo trabajado" y en especial a su esposa Marina "que fue el alma mater de todo esto", destacó. "Esta institución es de ustedes para que la aprovechen", dijo Zabala en un mensaje a la comunidad.