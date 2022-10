Tras renuncias de dos ministros, Fernández analiza reemplazos en su gabinete

Alberto Fernández aprovechó la inesperada renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al Ministerio de la Mujer para hacer un nuevo cambio en el Gabinete Nacional. El presidente aceptó las renuncias de Juan Zabaleta y Claudio Moroni y, sin consultar con Cristina Fernández de Kirchner, decide los nombres de los próximos ministros de Desarrollo Social y Trabajo.Zabaleta ya había anticipado al jefe de Estado que deseaba regresar a Hurlingham para defender su territorio frente al avance implacable de La Cámpora, mientras que Moroni tiene un problema personal y dio un paso al costado para no perjudicar a su amigo Alberto Fernández, publicóEncerrado en la quinta de Olivos desde el viernes pasado, Alberto Fernández dialogó con Santiago Cafiero, Vilma Ibarra y Agustín Rossi para definir los posibles ministros que ocuparán las carteras de Trabajo y Desarrollo Social. A la par de estas conversaciones, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti prepara la estrategia de comunicación para informar los cambios de Gabinete.Si no hay sorpresas políticas, el anuncio se hará el lunes y la jura un día más tarde.Las salidas de Moroni y Zabaleta dejan abiertas dos carteras clave en momentos donde la inflación arrecia y crecen las demandas sociales.En este sentido, se habla de Victoria Tolosa Paz para hacerse cargo de la cartera de Desarrollo Social. No es de extrañar que suene su nombre ya que Tolosa Paz es del riñón de Alberto, tuvo experiencia en temas sociales (ex secretaria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales) y su designación sumaria una mujer al Gabinete (una mayor presencia femenina es un tema señalado tanto por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, como por la vocera Gabriela Cerruti).Sin embargo,reportó que Tolosa Paz resiste su designación ya que considera que “no contaría con suficiente respaldo político” y que es una cartera “altamente conflictiva”También se mencionan como posibles candidatos al secretario de Economía del Conocimiento e intendente de Escobar con uso de licencia, Ariel Sujarchuk y al secretario para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo, Gabriel Yedlin, vinculado al jefe de Gabinete, Juan Mazur.En tanto, uno de los nombres que se mencionan como reemplazo de Moroni es Carlos Tomada, actual embajador en México y ministro de Trabajo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.“Seria todo un gesto para con Cristina” explican en los paisillos de la Casa Rosada pero el ex ministro de Trabajo no sería tan bien visto por el sector sindical. “En esta etapa se necesita una administración laboral objetiva, como la que llevó a cabo Moroni”, se ocupan de resaltar.Por esta razón, los principales lideres sindicales consideran que sería mejor nombrar a Marcelo Bellotti actual secretario de Trabajo.