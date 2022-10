Entre Ríos integra la Cámara Nacional que potenciará el crédito para las pymes

El acto se desarrolló en Resistencia, Chaco, y estuvo encabezada por el gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, y del titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. En representación del Fogaer también participó su gerente General, Lisandro Luna de Luca.



En ese marco, Gustavo Labriola explicó que “los tres ejes fundamentales que forman parte de un Fondo de Garantías son: la federalización, que incluya hasta el último pueblo de cada una de las provincias; la promoción de la producción y el trabajo; y la inclusión desde todo punto de vista, de los pequeños productores, pero también de las mujeres, a las que el sector financiero no siempre presta la misma atención”.





El presidente del Fogaer, y secretario de Hacienda de la provincia, destacó “la impronta del gobernador Gustavo Bordet, que tomó la decisión política de crear el fondo de garantía en Entre Ríos para impulsar a las pymes”, y valoró que esa decisión “ha sido acompañada con los organismos nacionales”.



“Encontramos puertas abiertas tanto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el CFI, como también en los Ministerios. Todo ello es lo que nos permitió constituir esta Red”, subrayó, y llamó a “poner en valor este trabajo, que tiene que constituirse en una política de Estado”.



Por último, Labriola sostuvo que “es un acto de estricta justicia reconocer el esfuerzo que ha tenido el titular de Fogach (Fondo de Garantía de Chaco), Adrián Atanasoff, en todo este tiempo para constituir esta red de fondos. Para el caso de Entre Ríos ha sido de gran ayuda y es muy importante ver que llegamos a esta Red porque había una necesidad, pero también un compañerismo y ayuda mutua en todos los Fondos que están creados y seguimos con los que próximamente formarán parte”.



El Fonred está conformada por Fondos de Garantías Públicos de Buenos Aires, Chaco, Rioja, Tierra del Fuego, San Juan, Entre Ríos y La Pampa, y el Fondo de Garantías de la Argentina (Fogar). “Camino al desarrollo” “El Fonred es una herramienta revolucionaria para la integración federal del país. Va a permitir el acceso al crédito inmediato de muchas PyMEs y emprendedores porque nadie conoce mejor a su sector productivo que la misma provincia, su banco, estos fondos”, afirmó Mendiguren.





El secretario nacional señaló que “es un paso en el camino al desarrollo, a la integración nacional y regional. Argentina a veces estuvo al revés: el interior financiaba al centro. Con este instrumento, que apuntamos se expanda a todo el país, vamos a llegar a todas las PyMEs que hasta hoy no tienen acceso al sistema financiero y que lo necesitan para crecer”.



“Nos entusiasma que además de las 8 provincias que hoy tienen fondos de garantías, haya otras tantas provincias trabajando para abrir sus fondos provinciales”, agregó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo.



Por su parte, el gobernador Capitanich sostuvo: “Ojalá que esta red que se va consolidando sea una red de inclusión financiera. Si logramos más inclusión financiera vamos a lograr más inversiones, más crecimiento y una mejor distribución del crédito, porque sino está hiper concentrado y los recursos siempre se los llevan los más poderosos y los que tienen buenas ideas quedan en eso. Tenemos que transformar ideas en acción y esa es la responsabilidad de la política”.



Por último, el gerente general de Fogaer, Lisando Luna de Luca, detalló: “Se tomó la decisión de constituir esta Cámara en una provincia del interior del país para poner no sólo en palabras sino también en hechos la idea de lo federal y tratar de desarrollar la inclusión financiera en el interior para generar que más Pymes puedan acceder a financiamiento, y las que ya tienen puedan mejorar significativamente sus condiciones a la hora de obtenerlo, a la vez también ampliar la cantidad de herramientas y opciones para ser la mejor manera de financiamiento posible”, destacó el funcionario provincial.



Durante el encuentro también fueron formalizadas la vicepresidencia de Fonred, que estará a cargo del titular del Fondo de Garantías del Chaco (Fogach); y la Secretaría, que será asumida por el Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba). Además, Garantía San Juan será responsable de la Tesorería; como vocales asumen el Fondo de Garantías de La Rioja (Fogaplar), Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y Fondo de Garantías Pampeanas (Fogapam); y, como revisores de cuentas, Gustavo Labriola, de Fogaer, y Laura Sabattini, de Fogaplar.