Losada criticó pases a planta en el Estado, pero contrató a su hermana en Senado

Cuanto cobrará la hermana Georgina

La legisladora de Santa Fe, Carolina Losada, que había asegurado que “colar amigos en la planta permanente también es robar” logró que la Cámara alta oficializara la incorporación de su hermana Georgina con la categoría más alta.“Es una forma de robarle a la gente”, disparó el 19 de septiembre la senador por Santa Fe Carolina Losada (Juntos por el Cambio). Se refería a la decisión para que pasen a planta permanente 128 trabajadores que venían cumpliendo funciones desde hace tiempo en la Cámara alta. Apenas dos días después, según la resolución 928/22, su hermana, Georgina Losada, también fue incorporada al Senado en planta temporaria: la misma condición en la que se encontraban varios de los que pasaron a planta y habían sido cuestionados por la legisladora.Es decir, Losada decidió otorgarle a su hermana un puesto en el Senado con la categoría más alta, por la que cobrará desde el 1° de octubre cerca de 450.000 pesos mensuales. Curioso, teniendo en cuenta que había dicho dos días antes que “el Congreso de la Nación no necesita más empleados”.La resolución con el nombramiento de Georgina Losada tiene el membrete de la Secretaría Administrativa del Senado de la Nación y designa a esta licenciada en Relaciones Internacionales como empleada en el despacho de la senadora Losada, es decir su hermana. Si bien la oficialización corre desde el 1° de octubre pasado, Losada asesora a su hermana como jefa de despacho desde el día que asumió, el 10 de diciembre de 2021 y recién ahora comenzará a cobrar oficialmente un sueldo del Senado.Según publica el diario Perfil, el ingreso se dio por un pedido de la senadora y periodista y, como consta en la resolución, Georgina Losada logró la categoría A-1, la más alta del escalafón. En esa línea, indicaron que ganaría 450 mil pesos por mes.“Es una forma de robarle a al gente”, había considerado Losada a fines de septiembre pasado cuando se conoció que el Senado había pasado a planta permanente a más de un centenar de trabajadores.En esa línea, al ser consultada sobre la designación de su hermana, la senadora dijo a Perfil: “Ella no pasó a planta permanente, yo no estoy de acuerdo con eso. Cada senador tiene una igual cantidad de módulos, es decir, un presupuesto con el que puede contratar a personas. Mi hermana es jefa de despacho desde el día 0, llegó conmigo y se va conmigo porque la designación es en planta transitoria, con esos módulos”.Georgina Losada es licenciada en Relaciones Internacionales y hasta antes de comenzar a trabajar en el despacho de su hermana en el Senado se dedicaba a la actividad privada en una consultora. Como se mencionó, ingresó con la categoría más alta.Consultada por este medio, la flamante jefa de despacho no dio precisiones sobre su salario ni su recibo de sueldo.En rigor, de acuerdo a la escala salarial vigente para personal de planta permanente y planta transitoria, el salario de esa categoría está compuesto por 186.853 pesos por Dedicación Funcional a los que se le debe sumar un sueldo básico de 80.080 pesos y 20 mil en concepto de la Resolución Conjunta 02/2022, un incremento salarial dispuesto en abril pasado para todos los trabajadores del Congreso excepto políticos.Hay que tener en cuenta además otros conceptos como el monto por aportes anteriores y capacitaciones que también formarían parte del recibo de sueldo que verá a fin de mes. “(La contratación) no implica un gasto más que ningún otro senador, el monto no es el que dicen, no se condice con la realidad“, intentó defenderse Georgina Losada.“Cada senador tiene un presupuesto determinado y ninguno puede tener más que otro salvo en el caso de Caro que es vicepresidente, pero así y todo no tomó ese extra porque le pareció que no correspondía”, añadió.Respecto de su designación, justificó: “Se dio ahora y me parece muy normal trabajar con ella cuando fui quien la acercó la política. Soy su persona de confianza y una persona que militó desde los 19 años en la Unión Cívica Radical y quería inculcarle las cosas sanas de la política”.En una reciente entrevista le preguntaron a Georgina Losada si le gustaría ser candidata en 2023 en las elecciones de la provincia de Santa Fe. “Sí creo que es un buen momento”, respondió sin dudar.