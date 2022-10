Sebastián Uranga realizó aportes al Plan de Gobierno de Gainza

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Sebastián Uranga, notable ex basquetbolista, entrenador y actual Director Deportivo en el Club Santa Paula de la ciudad de Gálvez dio una charla sobre política deportiva para los miembros de “Amor x Paraná”, el espacio político que encabeza el precandidato a Intendente, Emanuel Gainza. “Me gustaría que todos los entrerrianos entendieran la importancia que tiene hoy la planificación en la ejecución de políticas públicas deportivas”, expresó el eximio deportista; quien llegó a Entre Ríos de la mano de Rogelio Frigerio para asesorar a los equipos técnicos provinciales y se acercó a Paraná, a fin de hacer un aporte a lo local.



La charla que ofreció Sebastián Uranga, reconocido deportista a nivel nacional ocurrió en el marco de las distintas actividades temáticas de formación y capacitación dedicadas al desarrollo de una plataforma de propuestas para la ciudad de Paraná. Entendiendo la importancia que el deporte tiene para la reconstrucción del tejido social, Gainza lo coloca entre los ejes centrales del Plan de Gobierno Municipal “Paraná 2030”. Vale recordar, que antecede a esta jornada con Uranga, la reunión que los equipos técnicos mantuvieron con Silvia Dalotto, nadadora olímpica, quien también dio su visión sobre la política pública municipal.



“Estoy muy contento de haber sido invitado para hablar de deportes, que es lo que tanto amo, e hice durante toda la vida. Qué importante poder charlar sobre algo que es hoy tan fundamental: la política deportiva. El deporte es un hecho central en la vida de la comunidad, en la vida de la gente; transversal a casi todas las áreas: la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo social, entre otras. Y darle jerarquía y presupuesto a lo deportivo es clave en cualquier organización pública. Hay que consolidar un verdadero sistema interinstitucional que integre a las comisiones vecinales, a las entidades deportivas, al mismo municipio y a todos los vecinos interesados en formar parte”, manifestó con convencimiento, Sebastián Uranga.



Por su parte, el ex concejal Emanuel Gainza aseguró que “nuestro principal objetivo es conducir una gestión que termine con la improvisación, tener una visión de mediano y largo plazo y, en lo que a deportes refiere, además, considerarlo una herramienta de inclusión. Valoramos mucho la opinión de quienes tienen experiencia en cada eje. Por eso es tan importante la visita y el acompañamiento que nos hace Sebastián; que es, no sólo un jugador que trascendió la frontera provincial para convertirse en referente de la Selección Argentina, sino una persona con compromiso social. Con Sebastián coincidimos que frente a la crisis -sobre todo de valores- que estamos viviendo, la práctica deportiva es una de las principales herramientas con las que contamos”.



Sebastián Uranga fue declarado “Personalidad Destacada de Paraná”

Además de la charla que dictó el ex basquetbolista; los concejales del bloque de Juntos por el Cambio le entregaron a Uranga la declaración de “Personalidad Destacada de Paraná” que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante en su última sesión.



Oriundo de Paraná, Uranga desarrolló su carrera en Argentina, participando en las primeras quince ediciones de la Liga Nacional de Básquet y de varias convocatorias con la Selección de baloncesto de Argentina, habiendo jugado tres mundiales.