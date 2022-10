“En Entre Ríos hay denuncias constantes sobre apropiación” de terrenos fiscales

Se llevó a cabo una jornada de trabajo entre intendentes legisladores, autoridades de Desarrollo Social, Banco de Tierras, para desarrollar un plan de acción para “resguardar las tierras fiscales”.En esta ocasión, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, dio cuenta a Elonce que “en muchas localidades hay entrecruzamientos y a los bordes costeros los ocupan y comercializan particulares, es por ello que requieren una mirada más atenta y una policía más activa”En este sentido, señaló que durante este encuentro avanzaron en tratar medidas para fortalecer las políticas ya existentes. “Además, servirá para que cuando el Estado tenga que construir viviendas no tenga una falta de terrenos o predios”.“Hay casos en los que un particular, con mucha viveza, releva un inmueble que no tiene dueño, hace un plano de mensura y lo ocupa”, sostuvo Romero al desatacar que las comunas demandan “actualización de datos sobre las tierras y respecto a Catastro”.Al consultarle sobre los terrenos más dificultosos para regular, detalló que “hay problemas en zona de islas y también en zonas ribereñas y en municipios que no tienen zona ribereña”.En tanto, El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, señaló que “hay distintas acciones para ejecutar en el caso de que se ocupe un inmueble, por ejemplo, el intendente tiene que avisarle a la Fiscalía de Estado, y se le comunica a la Dirección de Catastro que no apruebe planos de mensura cuando se trata de terrenos de la provincia o de municipios”.“Luego, si hay una usurpación está la posibilidad de un juicio penal o desalojo”, dijo el fiscal de Estado al asegurar que “hay denuncias constantes de apropiación y mal uso” de tierras fiscales.Al finalizar, Romero mencionó que “hay una gran cantidad de inmuebles recuperados a los bienes de la provincia, ahora tratamos de evitar la posesión”.