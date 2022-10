Ley de Enfermería: UPCN espera “un resultado concreto” antes de fin de año

Este martes se llevó adelante una nueva reunión de la comisión asesora encargada de reglamentar la Ley de Enfermería. Según informó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, el área de Liquidaciones del Ministerio de Economía trabaja en una propuesta en cuanto a lo salarial.



Según informó Domínguez, en la reunión se anunció que “hay un expediente en el área de Liquidaciones del Ministerio de Economía con la información detallada de la cantidad de enfermeras y enfermeros que están comprendidos en la carrera, ubicados según el tramo y categoría”. “Nos indicaron que se trabaja en una propuesta en cuanto a lo salarial, que UPCN todavía no conoce porque no se detalló en el ámbito de la comisión asesora”, precisó la dirigente.



“Entendemos que esto es un paso necesario para dar la discusión en torno a cómo implementar la Ley”, valoró Domínguez aunque criticó que “ya hace un año que está aprobada, pero no ha sido implementada porque falta la reglamentación”. “¿Cómo puede ser que hace dos años se aplaudía a los enfermeros por su trabajo en la pandemia y hoy, que podemos reivindicarlos, el gobierno está demorado en tomar una decisión?”, cuestionó.



Al respecto, adelantó que “como sindicato vamos a iniciar un proceso de negociación con el Ministerio de Economía para analizar la propuesta y, a partir de los resultados de ese primer ensayo, tratar de llegar a un resultado concreto antes de fin de año”.

En cuanto a las medidas de fuerza, la dirigente explicó que el gremio estará atento al avance del expediente. “Nosotros habíamos anunciado acciones gremiales, pero como se llamó a reunión, esperábamos que haya alguna novedad y el paso es que Economía ya tiene los datos necesarios”, señaló y cerró: “Ahora tenemos que continuar insistiendo”. (APF)