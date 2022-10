Lammens en Entre Ríos: El Previaje “rompió la estacionalidad”

Sociedad Entre Ríos tendrá ocupación plena durante el fin de semana largo

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó en Entre Ríos que el próximo fin de semana largo tendrá "niveles de ocupación altísimos" y destacó que las políticas de feriados y el programa Previaje dan "un fuerte empuje" a la actividad turística.Los niveles de reservas que se registran son "una muestra clara de la recuperación de la industria del turismo, pero ya no se habla de recuperación, sino de crecimiento", apuntó."Los resultados del turismo en los últimos años demuestran claramente que es la actividad que más creció y empujó, y que genera puestos de trabajo y dólares, algo determinante para el desarrollo de Argentina", afirmó el ministro, en conferencia de prensa.Lammens dijo que Entre Ríos es una provincia "netamente turística, con una gran parte de su producto bruto geográfico depende del turismo" pero que tenía "muy estacionado" su promedio de ocupación, hasta la creación del Previaje.Ese programa nacional "empujó la temporada baja, rompió esa estacionalidad y la provincia tuvo porcentajes altos de ocupación en meses no convencionales", afirmó.Además -siguió- el Previaje sirvió para que "no haya excesos en los precios", por lo que este mes la cartera a su cargo pactará otro acuerdo de precios para "tener un verano con niveles de a ocupación altísimos en todo el país".