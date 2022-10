Fernández y Cabandié realizaron una capacitación en materia ambiental

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Este no es un problema que puede venir, el problema ya está. El problema no puede esperar al mañana, el problema es hoy y debemos resolverlo con seriedad, no solo hablando", afirmó el Jefe de Estado en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner.



La Ley 27.592 lleva el nombre de Yolanda Ortiz en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.



"Estamos cumpliendo con una Ley que impone la obligación de que los funcionarios públicos escuchen información sobre el alcance del cambio climático y las consecuencias que puede aparejar", expresó el Presidente y aseguró que la normativa "es muy valiosa para que afrontemos estos debates y tomemos conciencia de lo que el mundo vive".



Acompañado por la senadora nacional María Eugenia Catalfamo; el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y la profesora investigadora en la UBA y el CONICET, Carolina Vera, el mandatario señaló que el verdadero desafío "es ver cómo nos desarrollamos preservando el ambiente y con justicia social, porque es el único desarrollo posible".



A su turno el ministro Cabandié explicó que "la Ley Yolanda es un hito ambiental" porque "habla del presente y del futuro" y reconoció la sintonía de esta norma con la de educación ambiental al señalar que "son dos leyes que se relacionan, que están muy vinculadas".



Además, puso en relieve que "estamos viviendo situaciones críticas" ya que "los eventos climáticos son cada vez más abundantes, más explícitos, y eso requiere que los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades públicas tengamos necesariamente una formación incorporada de estos contenidos porque, sin dudas, si no lo hacemos estamos en riesgo".



En tanto, la investigadora Carolina Vera resaltó "la urgencia y la necesidad de avanzar con las estrategias de adaptación, porque los impactos ya son evidentes. Pero no podemos desconocer que no son iguales para todas las personas y todos los ecosistemas. El impacto está superpuesto a las condiciones de vulnerabilidad y exposición".



También estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Juan Manzur; las ministras de Salud, Carla Vizzotti; y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Cultura, Tristán Bauer; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y de Transporte, Alexis Guerrera; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.



La Ley Yolanda (27.592), sancionada el 17 de noviembre de 2020, busca garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático para las personas que trabajan en la función pública en todos los niveles y jerarquías. Hasta el momento, ya fueron capacitadas 10.800 personas, de las cuales 10.030 son trabajadores, trabajadoras, funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, 500 del Poder Judicial y 300 del Poder Legislativo.



Esta formación permitirá que quienes diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas tomen decisiones conscientes, informadas, y trabajen contemplando la dimensión ambiental, con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo sostenible basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural.